फोन चोरी होने पर हो जाए निश्चिंत, एंड्रॉयड में ऑन करें ये जरूरी सेटिंग्स, अपने आप लॉक हो जाएगा स्मार्टफोन

टेक्नोलॉजी डेस्क। मोबाइल फोन गुम होने या चोरी होने पर सिर्फ हैंडसेट का नुकसान नहीं होता, असली चिंता उसमें मौजूद फोटो, बैंकिंग जानकारी और दूसरे निजी डाटा के गलत हाथों में पहुंचने की होती है। एंड्रॉयड फोन में पहले से ऐसे फीचर मौजूद हैं, जो चोरी की स्थिति में आपको जरूरी समय देते हैं और डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

अपने आप लॉक हो जाएगा फोन थेफ्ट प्रोटेक्शन के तहत फोन यह भांप लेता है कि कोई उसे अचानक हाथ से झपट रहा है। ऐसी स्थिति में स्क्रीन खुद-ब-खुद लॉक हो जाती है। इसी तरह, अगर चोर फोन का इंटरनेट बंद कर दे और डिवाइस ऑफलाइन हो जाए, तब भी वह लॉक हो जाएगा। इन सुविधाओं को चालू करने के लिए सेटिंग में थेफ्ट प्रोटेक्शन वाले हिस्से में जाएं और 'थेफ्ट डिटेक्शन लॉक' तथा 'ऑफलाइन डिवाइस लॉक' का विकल्प चुनें।