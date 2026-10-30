ठंड आने से पहले बाइक में करवा लें ये सारी चीजें, कड़ाके की सर्दी में भी एक सेल्फ में होगी स्टार्ट

ऑटो डेस्क। सर्दियों की दस्तक के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। गिरता तापमान और वातावरण में मौजूद नमी बाइक के इंजन, बैटरी और टायरों पर बुरा असर डालती है। ठंड के दिनों में सुबह-सुबह किक या सेल्फ मारते-मारते पसीने छूटने की नौबत आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड में भी आपकी बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो और बेहतरीन माइलेज दे, तो सर्दियों की शुरुआत से पहले ये जरूरी काम जरूर निपटा लें।

सर्दियों से पहले बाइक में जरूर कराएं ये जरूरी काम इंजन ऑयल और फिल्टर बदलें: ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे पुर्जों तक लुब्रिकेशन देरी से पहुंचता है। पुरानी सर्विस हो चुकी है, तो रेकमेंडेड ग्रेड वाला नया इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर तुरंत डलवा लें। बैटरी और टर्मिनल्स की जांच: कम तापमान में बैटरी की क्षमता घट जाती है। कमजोर बैटरी सुबह बाइक स्टार्ट नहीं होने देती। टर्मिनल्स पर जमा कार्बन या जंग साफ कराएं और सही ग्रीसिंग करवाएं। टायर प्रेशर और ग्रिप: ठंडे मौसम में टायरों का एयर प्रेशर तेजी से गिरता है, जिससे माइलेज और बैलेंस दोनों बिगड़ते हैं। कोहरे और ओस वाली सड़कों पर बेहतर ग्रिप के लिए टायरों के खांचों (ट्रेड) की जांच करें; घिसे टायर तुरंत बदलें।