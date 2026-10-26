Hyundai Bayon SUV: फेस्टिव सीजन में हुंडई का बड़ा दांव, 205mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 5-स्टार सेफ्टी के साथ एंट्री

ऑटो डेस्क। हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी नई SUV बेयॉन को देश में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी है, जो कि इंट्रोडक्टरी कीमत है। साइज और पोजिशनिंग के लिहाज से इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा गया है।

बाजार में यह कार कुल 7 ट्रिम्स (HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10) में उपलब्ध होगी, जिसमें HX2 इसका बेस वेरिएंट और HX10 टॉप वेरिएंट है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है और फेस्टिव सीजन के दौरान इसकी डिलीवरी भी शुरू होने की पूरी उम्मीद है।

दमदार बॉक्सी और टॉल डिजाइन भारत में लॉन्च हुई बेयॉन को इंटरनेशनल मॉडल की तुलना में ज्यादा टॉल और अपराइट एसयूवी लुक दिया गया है। करीब 4.2 मीटर लंबी यह कार हुंडई की नई 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन थीम पर आधारित है। सामने की तरफ स्कल्प्टेड बोनट, H-Edge LED DRLs, स्प्लिट LED हेडलैंप और मस्कुलर बंपर मिलता है। साइड प्रोफाइल में ज्योमेट्रिक व्हील आर्च, चौड़ी डोर क्लैडिंग, 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील और ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स दिए गए हैं। पीछे की ओर H-Edge टेललैंप, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और मस्कुलर बंपर देखने को मिलता है। खराब रास्तों के लिए इसमें 205mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। 12.3-इंच की दो स्क्रीन और खास AI फीचर्स बेयॉन के केबिन को बेहद हाईटेक बनाया गया है। इसके टॉप वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, फुली ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका AI-बेस्ड वॉइस असिस्टेंट है, जिसे साउंडहाउंड AI और पर्प्लेक्सिटी AI की तकनीक से तैयार किया गया है। यह सिस्टम आम बोलचाल की भाषा को आसानी से समझकर काम करता है। साथ ही इसमें NVIDIA-बेस्ड ccNC कॉकपिट, 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स वाला ब्लूलिंक और C-OTA अपडेट सपोर्ट भी दिया गया है। नए स्टीयरिंग व्हील पर चार डॉट वाला खास लोगो और कंट्रोल्स मौजूद हैं।