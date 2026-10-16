Play Store पर मिला Google Chrome का फर्जी ऐप, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया था डाउनलोड, ऐसे करें पहचान

टेक्नोलॉजी डेस्क। Play Store में गूगल क्रोम नाम का एक फर्जी ऐप है, जिसका नाम और आइकन बिल्कुल असली Google Chrome जैसा है। इसे 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। PhoneArena की रिपोर्ट के मुताबिक, Google Play Store पर मौजूद इस फर्जी ऐप का नाम और आइकन असली Google Chrome से मिलता-जुलता था। ऐप को Hizbartech नाम के डेवलपर ने लिस्ट किया था। शुरुआत में इसे Ball Bounce नाम के गेमिंग ऐप के तौर पर लिस्ट किया गया था। बाद में नाम बदलकर Chrome कर दिया गया और आइकन भी असली ब्राउजर जैसा बना दिया गया।

Reddit पर एक यूजर ने दी जानकारी Reddit पर एक यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस बारे में बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google के हटाने से पहले इस ऐप को 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। एक यूजर के मुताबिक, इसे खोलने पर ब्राउजर के बजाय AI अवतार और चैट जैसा इंटरफेस दिखाई दे रहा था। यूजर ने चैट करने की कोशिश की, तो ऐप से अटपटे जवाब मिले। नाम और आइकन Chrome जैसे थे, लेकिन यह असली ब्राउजर की तरह काम नहीं कर रहा था।