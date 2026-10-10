2000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट्स पर टैक्स का डर, ग्वालियर में व्यापारियों ने बनाई डिजिटल पेमेंट से दूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यूपीआई भुगतान से जुड़े नए नियमों में बदलाव यानी दो हजार रुपये से अधिक राशि पर मर्चेंट टैक्स लागू होने से पहले ही उनका नकारात्मक असर शहर में दिखने लगा है। कई कारोबारियों ने डिजिटल भुगतान से दूरी बनाते हुए नकद लेनदेन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि नियमों में बदलाव से लेनदेन पर शुल्क लगेगा और अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका है। ऐसे में वे कारोबार में होने वाले खर्च और संभावित नुकसान को लेकर चिंता में हैं।

वहीं ऑनलाइन ड्रापशिपिंग कंपनी से खरीदी के दौरान भी यह समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि शासन जिस यूपीआई भुगतान में बदले नियमों को जहां 15 अक्टूबर से लागू करने वाला था, वहां अब संभवत: इसे जनवरी तक टाल देने की बात भी सामने आ रही है। शहर के व्यापारिक संगठन लगातार शासन द्वारा किए गए इस बदलाव को निरस्त करने की मांग करते हुए अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।