Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026: 28 अक्टूबर से शुरू होगी दिवाली सेल, हर घंटे मिलेंगी डील्स, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट
दिवाली के मौके पर फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali Sale 2026 लेकर आ गया है, ऐसे में अगर आप भी त्योहारी सीजन में स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन को बंपर छूट के साथ खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां सेल की खास डील्स और ऑफर्स की पूरी डिटेल जरूर देख लीजिए।
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 11:15:11 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 11:15:11 AM (IST)
Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026: 28 अक्टूबर से शुरू होगी दिवाली सेल, हर घंटे मिलेंगी डील्स, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट
HighLights
- दिवाली के मौके पर फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali Sale 2026 लेकर आ रहा है
- Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी
- Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 में स्मार्टफोन पर डिस्काउंट
टेक्नोलॉजी डेस्क। Flipkart दिवाली के मौके पर Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 शुरू कर रहा है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। 7 से 9 बजे के बीच Big Bang Hours आपको देखने को मिलेंगे।
हर घंटे नई डील्स
- टिक टॉक डील्स में हर घंटे नई डील्स आएंगी।
- 8 से 10 बजे के बीच पटाखा डील्स मिलेंगी।
- फेस्टिव बेस्ट सेलर्स 5 से 7 बजे दिखेंगे।
- प्राइस क्रैश 7 से 8 बजे तक होगा।
Big Bang Diwali Sale में स्मार्टफोन पर डिस्काउंट
Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 FE, Oppo K14x, boltt Ace, Nova 2 Power 5G, Vivo T5 Lite, Ai+ Nova 2 Neo, Motorola 70 Fusion, Poco X8 Power 5G, HMD Vibe2 5G, Realme P4 Power 5G, Motorola Edge 70 Pro, Nothing Phone (4a), Ai+ Nova 2 5G और Moto G37 Power आदि पर डिस्काउंट मिलेगा।
इस सेल में एसबीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शन पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है।
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Flipkart ऑरिजनल्स पर डील
- Realme टेक लाइफ टीवी की शुरुआत ₹9,999 से होगी।
- वॉशिंग मशीन की शुरुआती कीमत ₹6,490 है।
- मोटोरोला टीवी की शुरुआत ₹11,999 से होगी।
- रेफ्रिजरेटर की शुरुआत ₹6,990 से होगी।
- 32 इंच बिलियन टीवी की शुरुआत ₹4,737 से होगी।
- साउंडबार की शुरुआत ₹2,199 से होगी।
- स्मार्ट एसी की कीमत ₹22,990 से शुरू होगी।
- स्मार्ट एप्लायंसेज की शुरुआत ₹4,999 से होगी।