Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026: 28 अक्टूबर से शुरू होगी दिवाली सेल, हर घंटे मिलेंगी डील्स, स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क। Flipkart दिवाली के मौके पर Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 शुरू कर रहा है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। 7 से 9 बजे के बीच Big Bang Hours आपको देखने को मिलेंगे।

हर घंटे नई डील्स

टिक टॉक डील्स में हर घंटे नई डील्स आएंगी।

8 से 10 बजे के बीच पटाखा डील्स मिलेंगी।

फेस्टिव बेस्ट सेलर्स 5 से 7 बजे दिखेंगे।

प्राइस क्रैश 7 से 8 बजे तक होगा।

Big Bang Diwali Sale में स्मार्टफोन पर डिस्काउंट

Flipkart Big Bang Diwali Sale 2026 में Samsung Galaxy S25 FE, Oppo K14x, boltt Ace, Nova 2 Power 5G, Vivo T5 Lite, Ai+ Nova 2 Neo, Motorola 70 Fusion, Poco X8 Power 5G, HMD Vibe2 5G, Realme P4 Power 5G, Motorola Edge 70 Pro, Nothing Phone (4a), Ai+ Nova 2 5G और Moto G37 Power आदि पर डिस्काउंट मिलेगा।