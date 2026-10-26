Infinix GT 50 Pro से vivo X500 तक, इस हफ्ते लॉन्च होंगे ये 5 बड़े स्मार्टफोन्स, चेक करें लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह स्मार्टफोन लवर्स के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस हफ्ते भारतीय बाजार में इनफिनिक्स अपना नया गेमिंग फोन Infinix GT 50 Pro पेश करने जा रहा है, वहीं भारत के बाहर ग्लोबल और चीनी बाजार में vivo X500 series, OnePlus Ace 7 series, Redmi K100 और vivo Y600 जैसे धांसू फोन एंट्री लेने के लिए तैयार हैं।

Infinix GT 50 Pro इनफिनिक्स का नया गेमिंग फोन GT 50 Pro इसी हफ्ते भारत में 27 अक्टूबर को एंट्री करने जा रहा है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8400 प्रोसेसर दिया गया है, जो ग्राफिक्स के लिए Mali-G720 MC6 GPU के साथ आता है। मल्टीटास्किंग को सुपर स्मूथ बनाने के लिए इसमें LPDDR5X RAM का सपोर्ट मिल सकता है। फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.78-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले दी गई है।

पावर बैकअप के लिए डिवाइस में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग, 30W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ ही फोन IP64 रेटिंग, Wi-Fi 6 और NFC जैसे फीचर्स से लैस है। vivo X500 Series चीन में धूम मचाने के बाद वीवो अपनी फ्लैगशिप vivo X500 सीरीज को 27 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में उतारने जा रहा है। इस सीरीज में vivo X500, vivo X500 Pro और vivo X500 Pro Max शामिल हैं। सीरीज का टॉप मॉडल X500 Pro Max ताकतवर MediaTek Dimensity 9600 Pro चिपसेट पर काम करता है और इसमें 6.85-इंच की 2K LTPO OLED स्क्रीन दी गई है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Pro Max में 200MP Samsung HP0 टेलीफोटो सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP Sony LYT-910 मेन सेंसर दिया गया है। वहीं बेस मॉडल vivo X500 में 50MP Sony LYTIA 828 प्राइमरी कैमरा और 6.59-इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले मिलती है। Redmi K100 रेडमी का दमदार गेमिंग स्मार्टफोन Redmi K100 इसी हफ्ते 27 अक्टूबर को चीन में दस्तक देगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर पर चलेगा, जिसके साथ स्मूथ गेमिंग के लिए अलग से D2 डिस्प्ले चिप भी दी गई है। फोन में 10000mAh की भारी-भरकम बैटरी मिल सकती है, जिसे चार्ज करने के लिए 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इसमें 185Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.9-इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन और 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है। OnePlus Ace 7 Series यह भी पढ़ें- Flipkart Big Billion Days Sale: 20 हजार से कम बजट में खरीदें ये दमदार 5G स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट वनप्लस की Ace 7 सीरीज 29 अक्टूबर को चीनी मार्केट में लॉन्च होगी। इस सीरीज में OnePlus Ace 7 और Ace 7 Pro पेश किए जाएंगे। प्रो मॉडल में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और खास बिल्ट-इन कूलिंग फैन दिया गया है।