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Flipkart Big Billion Days 2026: Pixel 11 और Pixel 10a खरीदने का सबसे सही मौका! मिलेगी बंपर छूट!

अगर आप Google Pixel खरीदने का सोच रहे है, तो आपको बता दें कि इसकी कीमत कम होने वाली है। Flipkart Big Billion Days 2026 में खास ऑफर्स देखने को मिलेगी, ...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 10:48:05 AM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 10:48:05 AM (IST)
Flipkart Big Billion Days 2026: Pixel 11 और Pixel 10a खरीदने का सबसे सही मौका! मिलेगी बंपर छूट!
Flipkart Big Billion Days 2026

HighLights

  1. Pixel 11 और Pixel 10a खरीदने का सबसे सही मौका
  2. Pixel 10a की कीमत होगी कम
  3. Flipkart Big Billion Days 2026 में खास ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। फ्लिपकार्ट की Big Billion Days 2026 के सेल में Google Pixel स्मार्टफोन्स खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेल में Google Pixel 11 से लेकर Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold और Pixel 10a तक सभी पर ऑफर देखने को मिलेंगे।

Google Pixel 11 का इफेक्टिव प्राइस 69,999 रुपये और Pixel 10a का इफेक्टिव प्राइस 39,999 रुपये हो जाएगा। हालांकि, ये इफेक्टिव प्राइस कई ऑफर्स को जोड़ने के बाद मिलेंगे।

Google Pixel 11

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Google Pixel 11 का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 89,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। Big Billion Days सेल में इसे 69,999 रुपये में खरीदा जा सकेंगा। इसके लिए 12,000 रुपये का बैंक ऑफर, 6,000 रुपये का अतिरिक्त एक्सचेंज बेनिफिट और 2,000 रुपये के SuperCoins बेनिफिट को जोड़ा गया हैं।


Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro की मौजूदा शुरुआती कीमत 1,19,999 रुपये है, जबकि Big Billion Days में इसकी कीमत में ऑफर्स लगाने के बाद 1,03,999 रुपये बताई गई हैं।

Pixel 11 Pro XL की मौजूदा शुरुआती कीमत 1,34,999 रुपये है और सेल में इसे 1,18,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया जा सकता है। कंपनी के नए फोल्डेबल Pixel 11 Pro Fold की कीमत भी 1,86,999 रुपये से घटकर 1,70,999 रुपये हो जाएगी ऑफर्स के बाद।

Pixel 10a

Pixel 10a की मौजूदा कीमत 47,999 रुपये है। Big Billion Days में ये फोन 39,999 रुपये में उपलब्ध होगा। जिसमें आपको 4,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 4,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट शामिल करना हैं।

Flipkart Big Billion Days 2026 की शुरुआत सभी ग्राहकों के लिए 9 अक्टूबर से होगी। जबकि Flipkart Plus, Black और एलिजिबल क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिल जाएगा।