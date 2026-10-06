Flipkart Big Billion Days Sale 2026: Samsung Galaxy S25 और S25 FE पर बंपर डिस्काउंट, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। Galaxy S25 की कीमत ₹57,999, जबकि Galaxy S25 FE की कीमत ₹46,999 रखी गई है।

Samsung Galaxy S25

Flipkart Big Billion Days Sale में Samsung Galaxy S25 का बेस वेरिएंट आपको ₹57,999 में मिलेगा। इसमें सभी लागू ऑफर्स को शामिल किया गया है।

इसका एक टॉप-एंड वेरिएंट भी सेल प्राइस पर उपलब्ध होगा। फोन की शुरुआती कीमत ₹74,999 है, जहां ग्राहकों के पास Galaxy S25 पर ₹17,000 तक बचाने का मौका है।

Galaxy S25 के फीचर्स

Samsung Galaxy S25 में 6.2 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।

फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है।

इसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है।

सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा फोन में 4,000mAh की बैटरी है, जो 25W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE को Big Billion Days Sale में सभी ऑफर्स लगाने के बाद ₹46,999 में खरीदा जा सकता है।

इसमें 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है।

फोन में 50MP का मुख्य कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 8MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है।

इसके साथ ही फोन में 4,900mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

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