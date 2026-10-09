Flipkart Big Billion Days Sale: 20 हजार से कम बजट में खरीदें ये दमदार 5G स्मार्टफोन, देखें पूरी लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप इस साल फोन खरीदने का सोच रहे थे तो यह बेहतरीन मौका है। क्योंकि साल का सबसे बड़ा सेल Flipkart Big Billion Days शुरू हो चुका है और इसमें कई फोन्स सस्ते मिल रहे हैं।

Moto G37 Power अगर आप ₹20 हजार से कम कीमत में 5G फोन ढूंढ़ रहे हैं तो Moto G37 Power एक अच्छा विकल्प है। इस फोन में 7,000mAh की बैटरी, 50MP का रियर कैमरा और MediaTek Dimensity 6400 5G प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ ही 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी दिया गया है। इसकी कीमत ₹17 हजार के आसपास बताई गई है।