GhostPairing Scam: बिना ओटीपी और पासवर्ड WhatsApp अकाउंट हो रहा है हैक, जानें कैसे बचें

टेक्नोलॉजी डेस्क। WhatsApp यूजर्स को निशाना बनाने के लिए साइबर अपराधी अब एक नए और एडवांस फ्रॉड तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने GhostPairing Scam नाम दिया है। इस स्कैम में हैकर्स वॉट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का दुरुपयोग करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें न तो पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और न ही सिम कार्ड या ओटीपी की। इसके बावजूद स्कैमर्स अकाउंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं।

घोस्टपेयरिंग स्कैम कैसे करता है काम इस फ्रॉड की शुरुआत एक सामान्य से वॉट्सएप मैसेज से होती है। यूजर को एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है “Hi, क्या ये तुम्हारी फोटो है?” मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजा जाता है, जिसका प्रीव्यू फेसबुक पोस्ट जैसा नजर आता है। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, मामला आगे बढ़ जाता है।