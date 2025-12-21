Gmail Tips: मनचाहे समय पर भेजें ईमेल, जानिए शेड्यूल सेंड फीचर का सही तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क। Gmail दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल सर्विस में से एक है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल काम तक, करोड़ों लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, Gmail में कई ऐसे उपयोगी फीचर्स मौजूद हैं, जिनके बारे में लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद भी कई यूजर्स को जानकारी नहीं होती। इन्हीं में से एक है ईमेल शेड्यूल करने का फीचर।

यह फीचर तब काफी काम आता है, जब आप ईमेल पहले ही लिख लेते हैं लेकिन उसे किसी तय तारीख या समय पर भेजना चाहते हैं। मीटिंग रिमाइंडर, ऑफिसियल मेल या अलग-अलग टाइम जोन में काम करने वालों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी है।

डेस्कटॉप पर Gmail में ईमेल कैसे शेड्यूल करें

Gmail ओपन करें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें।

ऊपर बाईं ओर Compose पर क्लिक करके नया ईमेल लिखें।

रिसीवर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और मैसेज डालें।

Send बटन के पास दिए गए नीचे की ओर तीर पर क्लिक करें।

Schedule send विकल्प चुनें।

Gmail द्वारा सुझाया गया समय चुनें या Pick date and time पर क्लिक कर अपनी तारीख और समय सेट करें।

Schedule send पर क्लिक करें।

अब आपका ईमेल तय समय पर अपने आप भेज दिया जाएगा। Gmail ईमेल भेजते समय आपके टाइमजोन को ध्यान में रखता है और एक साथ अधिकतम 100 ईमेल शेड्यूल किए जा सकते हैं।

मोबाइल ऐप (Android या iPhone) में ईमेल कैसे शेड्यूल करें

अपने फोन में Gmail ऐप खोलें।

Compose पर टैप कर नया ईमेल लिखें।

रिसीवर का ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज डालें।

स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें।

Schedule send विकल्प चुनें और समय सेट करें।

इसके बाद ईमेल अपने आप तय समय पर भेज दिया जाएगा।

इसे भी पढ़ें- BSNL का ये सस्ता प्लान देगा Jio और Airtel को टक्कर, 50 दिनों के लिए मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग