Gmail New Feature: अब इनबॉक्स में नहीं दिखेगा बेकार ईमेल, बस इस एक ट्रिक से क्लीन करें अपना मेल

टेक्नोलॉजी डेस्क। क्या आपका Gmail इनबॉक्स रोजाना आने वाले प्रमोशनल मेल, ऑफर्स और न्यूजलेटर्स से भर जाता है? जरूरी मेल्स के बीच उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है? तो अब राहत की खबर है। Google ने हाल ही में एक नया ईमेल सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट फीचर लॉन्च किया है, जो आपके इनबॉक्स को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने में मदद करेगा।

इस फीचर के जरिए अब यूजर्स किसी भी वेबसाइट, ब्रांड या न्यूजलेटर के ईमेल को सीधे Gmail ऐप से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले जहां हर मेल या वेबसाइट को अलग-अलग खोलकर अनसब्सक्राइब करना पड़ता था, अब आप यह काम सिर्फ एक टैप में कर पाएंगे।

एक टैप में मिलेगा फालतू मेल से छुटकारा

इस नए फीचर की मदद से आप अपने सभी सब्सक्राइब्ड ईमेल्स को एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। यहां से आप न्यूजलेटर्स, ऑफर मेल, ब्रांड अपडेट्स या ब्लॉग्स के ईमेल को एक क्लिक में डिलीट या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपका Gmail स्टोरेज खाली रहेगा और जरूरी मेल्स आसानी से मिल जाएंगे। यूजर्स चाहें तो किसी खास ब्रांड के सभी मेल्स को एक साथ हटाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

कहां मिलेगा नया Manage Subscriptions फीचर

इस फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले अपने Gmail ऐप को ओपन करें। फिर ऊपर बाईं ओर दिए गए तीन लाइनों वाले मेन्यू पर टैप करें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको नया "Manage Subscriptions" सेक्शन दिखाई देगा। यहां आप उन सभी वेबसाइट्स और ब्रांड्स की लिस्ट देख पाएंगे, जिनसे आपने मेल्स सब्सक्राइब किए हैं। अब आप किसी भी ईमेल सर्विस से एक क्लिक में अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और अनचाहे ईमेल से छुटकारा पा सकते हैं।