    क्या आपको भी आ रहे ऐसे Email तो हो जाएं सावधान! एक क्लिक में खाली हो जाएगा अकाउंट, जानिए सेफ्टी टिप्स

    Online Gmail Scam: गूगल ने जीमेल यूजर्स को चेताया है कि AI जनरेटेड ईमेल और फिशिंग हमलों से सावधान रहें। स्कैमर्स नकली खरीदारी मेल, धमकी भरे संदेश और फर्जी सपोर्ट ईमेल भेजकर धोखा दे रहे हैं। सुरक्षित रहने के लिए संदिग्ध मेल पर क्लिक न करें और तुरंत पासवर्ड बदलें। साथ ही अपनाएं ये टिप्स धोखाधड़ी से रहेंगे सेव

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 02:36:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 03:19:30 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क: गूगल ने हाल ही में जीमेल (Gmail Phishing) उपयोगकर्ताओं को चेताया है कि वे AI तकनीक से तैयार होने वाले साइबर अपराधों से सावधान रहें। स्कैमर्स अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और नकली ईमेल, संदेश तथा सपोर्ट कॉल्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा रहे हैं।

    AI ने स्कैम को बनाया ज्यादा खतरनाक

    पहले जहां स्कैम ईमेल में वाक्यों और शब्दों की गलतियां आसानी से पकड़ में आ जाती थीं, वहीं अब एआई के कारण मेल प्रोफेशनल और असली जैसे लगने लगे हैं। कई बार इन्हें खास उपयोगकर्ताओं को टारगेट कर लिखा जाता है जिससे वे और भी विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

    इमेज और कंटेंट से सावधान

    एआई की मदद से असली जैसी दिखने वाली इमेज और कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। अगर आपको अचानक कोई संदिग्ध अटैचमेंट या लिंक मिलता है, तो तुरंत क्लिक करने से बचें। इसकी पुष्टि हमेशा संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क करके करें।

    फर्जी खरीदारी ईमेल

    कई बार यूजर्स को नकली खरीदारी से जुड़ा ईमेल मिलता है जिसमें ऑर्डर कैंसिल करने या रिफंड पाने का लालच दिया जाता है। इसके बाद स्कैमर टेक सपोर्ट के नाम पर क्रेडिट कार्ड नंबर और सिस्टम एक्सेस मांग सकते हैं। ऐसे में हमेशा ईमेल की डिटेल्स जैसे पिन कोड, इनवॉइस नंबर और डिलीवरी एड्रेस की जांच जरूर करें।

    धमकी देने वाले मेल

    कुछ स्कैमर्स ईमेल भेजकर दावा करते हैं कि उन्होंने आपकी प्राइवेट जानकारी, फोटो या वीडियो हैक कर ली है और ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। वे पासवर्ड और पता होने की बात करके डराने की कोशिश करते हैं। दरअसल, यह ईमेल स्पूफिंग होती है। ऐसे हालात में घबराने के बजाय तुरंत पासवर्ड बदलें और ईमेल को इग्नोर करें।

    सुरक्षित रहने के टिप्स

    • किसी भी संदिग्ध ईमेल पर क्लिक न करें।

    • व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल्स कभी साझा न करें।

    • पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।

    • दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इस्तेमाल करें।

    गूगल का कहना है कि सावधानी और जागरूकता ही इन स्कैम्स से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।

