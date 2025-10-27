मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब मिल सकेगी Reels Watch History की सुविधा

    इंस्टाग्राम ने नया Watch History फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स पहले देखी गई रील्स को बिना सेव या लाइक किए भी दोबारा देख सकेंगे। यह फीचर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के विकल्पों के साथ आता है, जिससे रील्स को डेट या समय के आधार पर आसानी से खोजा जा सकेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 11:20:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 11:44:19 AM (IST)
    Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब मिल सकेगी Reels Watch History की सुविधा
    एडम मोसेरी ने फीचर के रोलआउट की घोषणा की। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया नया Watch History फीचर।
    2. अब देखी गई रील्स आसानी से मिल सकेंगी।
    3. सॉर्टिंग और फिल्टरिंग ऑप्शन भी होंगे शामिल।

    टेक्नॉलोजी डेस्क। इंस्टाग्राम ने अपने सबसे लोकप्रिय सेक्शन Reels को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है। Watch History का यह फीचर यूजर्स को पहले देखी गई रील्स को दोबारा खोजने की सुविधा देगा। भले ही उन्हें उन्होंने लाइक या सेव न किया हो। अब जो रील आपको याद है, लेकिन ढूंढ़ नहीं पा रहे थे, वह कुछ सेकेंड्स में मिल जाएगी।

    इंस्टाग्राम हेड ने की घोषणा

    इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इस नए फीचर की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसका रोलआउट शुरू हो चुका है और यह आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। फिलहाल यह फीचर इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ऐप वर्जन में उपलब्ध है।


    आसान होगा पसंदीदा रील्स खोजना

    पहले यूजर्स को किसी खास रील को दोबारा देखने के लिए खुद को शेयर करना या उसका लिंक सेव करना पड़ता था। अब Watch History फीचर से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। यूजर्स सीधे अपनी हिस्ट्री में जाकर सभी देखी गई रील्स को फिर से एक्सेस कर पाएंगे।

    मिलेगा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का ऑप्शन

    • यह फीचर केवल पुरानी रील्स दिखाने तक सीमित नहीं है। इसमें स्मार्ट सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के विकल्प भी हैं। यूजर्स डेट के आधार पर रील्स को नए से पुराने या पुराने से नए क्रम में देख सकते हैं।

    • किसी खास डेट रेंज को चुनकर उस अवधि की रील्स भी देखी जा सकती हैं। यह अपडेट उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा जो रोजाना सैकड़ों रील्स देखते हैं और बाद में किसी खास वीडियो को ढूंढ़ने में मुश्किल का सामना करते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.