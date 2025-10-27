Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब मिल सकेगी Reels Watch History की सुविधा

टेक्नॉलोजी डेस्क। इंस्टाग्राम ने अपने सबसे लोकप्रिय सेक्शन Reels को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया फीचर पेश किया है। Watch History का यह फीचर यूजर्स को पहले देखी गई रील्स को दोबारा खोजने की सुविधा देगा। भले ही उन्हें उन्होंने लाइक या सेव न किया हो। अब जो रील आपको याद है, लेकिन ढूंढ़ नहीं पा रहे थे, वह कुछ सेकेंड्स में मिल जाएगी।

इंस्टाग्राम हेड ने की घोषणा इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इस नए फीचर की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसका रोलआउट शुरू हो चुका है और यह आने वाले दिनों में धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। फिलहाल यह फीचर इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ऐप वर्जन में उपलब्ध है।