टेक्नोलॉजी डेस्क। आजकल इंटरनेट पर हर छोटे-बड़े काम के लिए अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स पर अकाउंट बनाना पड़ता है। इतने सारे पासवर्ड याद रखने की झंझट से बचने के लिए ज्यादातर लोग गूगल क्रोम के ऑटो-सेव फीचर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह सहूलियत प्राइवेसी और बैंक खाते के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? यदि आप अपना लैपटॉप या फोन कुछ मिनटों के लिए भी किसी को देते हैं, तो वह क्रोम के पासवर्ड मैनेजर में जाकर आंख के आइकन पर क्लिक करके आपके सभी पासवर्ड आसानी से देख सकता है। हालांकि, क्रोम में ही एक खास सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, जो इस खतरे को पूरी तरह खत्म कर देता है।