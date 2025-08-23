Google Pay से अब मिनटों में मिलेगा Personal Loan; सिबिल स्कोर भी करें आसानी से चेक

डिजिटल डेस्क: डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे ने अब अपने यूजर्स को बड़ी सुविधा देने का ऐलान किया है। गूगल की पेमेंट ऐप Google Pay ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड (L\&T Finance) के साथ बड़ी साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप के तहत गूगल पे यूजर्स को अब ऐप से ही इंस्टेंट पर्सनल लोन (Instant Personal Loan) मिल सकेगा। यानी लोन लेने की पूरी प्रक्रिया अप्लाई करने से लेकर डिस्बर्समेंट तक गूगल पे ऐप में ही पूरी होगी।

गूगल पे का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को तेज, आसान और डिजिटल तरीके से लोन उपलब्ध कराना है। वहीं, एलएंडटी फाइनेंस का मानना है कि इस पार्टनरशिप से उन्हें गूगल पे के बड़े यूजर बेस तक पहुंचने का मौका मिलेगा और पर्सनल लोन ग्राहकों की संख्या में इजाफा होगा।

एलएंडटी फाइनेंस पहले से ही PhonePe, क्रेड और अमेजन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर ग्राहकों को पर्सनल लोन दे रही है। अब गूगल पे के साथ जुड़ने से कंपनी अपनी पकड़ डिजिटल लोन मार्केट में और मजबूत करना चाहती है।

गूगल पे पर कैसे चेक करें सिबिल स्कोर?

गूगल पे ऐप पर यूजर्स को सिबिल स्कोर चेक करने का विकल्प भी मिलता है। इसके लिए ऐप के होम पेज पर ‘Check Your CIBIL Score’ का विकल्प दिखाई देता है।

सबसे पहले यूजर को इस ऑप्शन पर टैप करना होगा।

इसके बाद मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डिटेल्स भरनी होंगी।

मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करना होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर आपका सिबिल स्कोर दिखाई देगा।

सिर्फ इतना ही नहीं, गूगल पे पर उपलब्ध इस सुविधा से आप अपने सिबिल स्कोर का PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं।

यूजर्स को मिलेगा बड़ा फायदा

इस पार्टनरशिप के बाद गूगल पे यूजर्स बिना किसी जटिल प्रक्रिया के तुरंत पर्सनल लोन प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल पेमेंट और फाइनेंस सेक्टर में यह कदम गूगल पे को और मजबूत बनाएगा। साथ ही ग्राहकों को बिना ऐप से बाहर निकले आसानी से लोन और क्रेडिट स्कोर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी।