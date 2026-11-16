'आपका चोरी हुआ iPhone मिल गया है..' अगर आपके पास भी आया है ऐसा मैसेज तो हो जाएं सावधान

टेक्नोलॉजी डेस्क। यदि आपका आईफोन (iPhone) हाल ही में चोरी हुआ है या कहीं गुम हो गया है, और कुछ दिनों बाद आपके पास 'आपका आईफोन मिल गया है' जैसा कोई मैसेज आता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। फोन वापस मिलने की खुशी में किसी अनजान लिंक पर गलती से भी क्लिक करना आपको भारी पड़ सकता है।

साइबर अपराधी इन दिनों आईफोन यूजर्स को निशाना बनाने के लिए ठगी का यह नया तरीका अपना रहे हैं, जिसके जरिए वे Apple ID, पासवर्ड और OTP जैसी संवेदनशील जानकारी चुराकर बैंक खाते में सेंध लगा रहे हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है।