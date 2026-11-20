टेक्नोलॉजी डेस्क। वीडियो गेम की दुनिया में कुछ लॉन्च ऐसे होते हैं, जिनका इंतजार सिर्फ गेमिंग के शौकीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया करती है। रॉकस्टार गेम्स की मशहूर फ्रेंचाइजी Grand Theft Auto (GTA) के छठे पार्ट यानी GTA 6 को लेकर भी ऐसा ही जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद GTA 6 की वापसी ने गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है और गेमर्स का कहना है कि यह उनके लिए महज एक गेम नहीं, बल्कि एक इमोशन है।

प्री-ऑर्डर में ही तोड़ दिए कमाई के सारे रिकॉर्ड 9,500 करोड़ रुपये का कारोबार: GTA सीरीज की जबरदस्त लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज से पहले ही इसके प्री-ऑर्डर ने कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, गेम के प्री-ऑर्डर से करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 9,500 करोड़ रुपये का आंकड़ा जुड़ा है।