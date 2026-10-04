स्मार्टफोन बाजार में देसी ब्रांड Mivi की धांसू एंट्री, 15 हजार से कम में मिलेगा 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारतीय टेक बाजार में एक नई हलचल मच गई है। अपने ऑडियो और गैजेट्स के लिए मशहूर स्वदेशी ब्रांड Mivi ने अब स्मार्टफोन के अखाड़े में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपना पहला 5G फोन 'Mivi One 5G' भारत में लॉन्च किया है।

15 हजार रुपये से कम के बजट सेगमेंट को टारगेट करते हुए इस फोन में 6,000mAh की दमदार बैटरी, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर और बिना किसी फालतू ऐप के एकदम क्लीन एंड्रॉइड 16 का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है।

Flipkart सेल में मिलेंगे बंपर डिस्काउंट यह नया नवेला फोन 8 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहकों के लिए इसे पांच आकर्षक रंगों (ब्लू, बरगंडी, पिंक, ग्रीन और नेवी ब्लू) में बाजार में उतारा गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए Flipkart Big Billion Days सेल में बैंक ऑफर्स को मिलाकर इस पर तगड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं: 4GB + 128GB: असल कीमत 14,999 है, लेकिन सेल में यह सिर्फ 11,999 में मिलेगा।

6GB + 128GB: रेगुलर कीमत 15,999, जो सेल ऑफर के बाद 12,999 रह जाएगी।

8GB + 128GB: 16,999 वाला इसका टॉप मॉडल सेल के दौरान महज 13,999 में खरीदा जा सकेगा। जियो यूजर्स की तो बल्ले-बल्ले Mivi ने इस फोन के साथ ऑफर्स की झड़ी लगा दी है, खासकर जियो ग्राहकों के लिए। यह फोन खरीदने पर 4,000 रुपये कीमत का 12 महीने वाला कैनवा प्रो (Canva Pro) का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। इसके अलावा, एक महीने के लिए हॉटस्टार मोबाइल + हॉलीवुड का एक्सेस, 50GB अतिरिक्त जियो एआई क्लाउड स्टोरेज और 5,000GB गूगल क्लाउड स्पेस के साथ 18 महीने का गूगल जेमिनी प्रो प्लान भी मुफ्त दिया जा रहा है।