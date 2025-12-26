Android फोन में किसी भी ऐप का इंटरनेट ऐसे करें पूरी तरह बंद, बिना रूट के आसान तरीका

मेरी खबरें
    हम सभी के स्मार्टफोन में कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी वे हर समय ऑनलाइन रहते हैं। कभी कोई साधारण गेम ऑफलाइन खेलने ल ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 12:47:27 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 12:47:27 PM (IST)
    HighLights

    1. कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होती
    2. कभी कोई साधारण गेम ऑफलाइन खेलने लायक होता है
    3. कभी कोई ऐप बैकग्राउंड में बिना बताए चलता रहता है

    टेक्नोलॉजी डेस्क। हम सभी के स्मार्टफोन में कई ऐसे ऐप होते हैं जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी वे हर समय ऑनलाइन रहते हैं। कभी कोई साधारण गेम ऑफलाइन खेलने लायक होता है, लेकिन कुछ ही देर में विज्ञापन दिखाने लगता है। तो कभी कोई ऐप बैकग्राउंड में बिना बताए चलता रहता है और आपका डेटा व बैटरी खर्च करता रहता है। धीरे-धीरे इससे न सिर्फ डेटा ज्यादा खत्म होता है, बल्कि बैटरी भी तेजी से गिरती है और कई बार आपकी निजी जानकारी जरूरत से ज्यादा शेयर हो जाती है।

    अच्छी बात यह है कि इस समस्या से बचा जा सकता है। भले ही Android में यह विकल्प सीधे नजर न आए, लेकिन कुछ खास ऐप्स के लिए इंटरनेट एक्सेस को पूरी तरह रोका जा सकता है। इससे जरूरी ऐप्स ऑनलाइन रहेंगे और बाकी ऐप्स ऑफलाइन ही काम करेंगे।


    Android में सीधे नहीं मिलता यह ऑप्शन

    कई अपडेट के बावजूद Android में अब तक ऐसी कोई इन-बिल्ट सेटिंग नहीं है, जिससे किसी खास ऐप का इंटरनेट पूरी तरह बंद किया जा सके। बैकग्राउंड डेटा को रोका जा सकता है, लेकिन ऐप खोलते ही वह दोबारा इंटरनेट इस्तेमाल करने लगता है।

    इस कमी को पूरा करने के लिए थर्ड-पार्टी ऐप का सहारा लेना पड़ता है। इस काम के लिए NetGuard को एक आसान और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है।

    किसी ऐप का इंटरनेट कैसे बंद करें

    NetGuard एक फ्री ऐप है, जो Google Play और F-Droid पर उपलब्ध है। इसके लिए फोन को रूट करने की जरूरत नहीं होती, यानी यह लगभग हर Android फोन पर काम करता है।

    ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसे खोलें और लोकल VPN बनाने की अनुमति दें। इसी के जरिए यह ऐप्स का इंटरनेट एक्सेस कंट्रोल करता है। इसके बाद आपके फोन में मौजूद सभी ऐप्स की लिस्ट दिखाई देगी, जिनके सामने Wi-Fi और मोबाइल डेटा के आइकन होंगे।

    अब जिस ऐप का इंटरनेट बंद करना हो, उसके सामने Wi-Fi या मोबाइल डेटा आइकन पर टैप करें। हरा रंग मतलब इंटरनेट चालू और लाल रंग मतलब इंटरनेट बंद। आप चाहें तो लॉकडाउन मोड ऑन करके सभी ऐप्स को एक साथ ऑफलाइन कर सकते हैं और फिर जरूरत के मुताबिक सिर्फ WhatsApp या Gmail जैसे ऐप्स को ऑनलाइन रख सकते हैं।

    इस चीज का रखें ध्यान

    ध्यान रखें कि NetGuard लोकल VPN का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे चलाते समय किसी दूसरे VPN को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

