मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    धनतेरस पर खरीद रहे हैं सोना? ऑनलाइन ऐसे पहचानें असली है या नकली

    धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने का चलन हर घर में होता है, लेकिन बढ़ती बिक्री के साथ नकली गहनों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में असली और नकली सोने की पहचान बेहद जरूरी हो जाती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 03:06:53 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 03:09:10 PM (IST)
    धनतेरस पर खरीद रहे हैं सोना? ऑनलाइन ऐसे पहचानें असली है या नकली
    ऑनलाइन सोने की शुद्धता ऐसे जांचें।

    HighLights

    1. धनतेरस पर सोना खरीदने का चलन।
    2. असली और नकली सोने की पहचान।
    3. सोने की शुद्धता ऑनलाइन ऐसे जांचें।

    टेक्नोलॉजी डेस्क। धनतेरस के मौके पर सोना खरीदने का चलन हर घर में होता है, लेकिन बढ़ती बिक्री के साथ नकली गहनों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में असली और नकली सोने की पहचान बेहद जरूरी हो जाती है।

    भारत में सोने की शुद्धता की जांच BIS (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) द्वारा की जाती है। अब ग्राहक अपने खरीदे गए गोल्ड की असलियत खुद BIS Care ऐप के जरिए जांच सकते हैं।

    BIS हॉलमार्किंग क्या है?

    भारत सरकार ने जून 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। किसी भी हॉलमार्क्ड ज्वेलरी पर तीन मुख्य निशान जरूर होते हैं:

    1. BIS का लोगो

    2. प्योरिटी मार्क - जैसे 22K916 (916 का मतलब 91.6% शुद्धता)

    3. HUID कोड - छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड

    यही HUID कोड आपकी ज्वेलरी की डिजिटल वेरिफिकेशन में काम आता है।

    BIS Care ऐप से सोने की शुद्धता जांचने का तरीका

    1. ऐप डाउनलोड करें

    Google Play Store या Apple App Store से BIS Care App इंस्टॉल करें।

    2. रजिस्ट्रेशन करें

    ऐप खोलें और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

    3. ‘Verify HUID’ ऑप्शन चुनें

    होम स्क्रीन पर उपलब्ध ‘Verify HUID’ पर टैप करें।

    4. HUID कोड दर्ज करें

    ज्वेलरी पर अंकित छह-अंकों का HUID कोड टाइप करें।

    5. जानकारी देखें

    • ऐप पर तुरंत दिखाई देगा

    • ज्वेलर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर

    • हॉलमार्किंग सेंटर का नाम

    • आइटम का टाइप और प्योरिटी

    6. इनवॉइस से मिलान करें

    अगर ऐप पर दिखी जानकारी बिल और ज्वेलरी के मार्क्स से मेल खाती है, तो आपका सोना असली है।

    7. गड़बड़ी पाए जाने पर शिकायत करें

    जानकारी न मिलने या HUID कोड इनवैलिड होने पर ऐप के ‘Complaints’ सेक्शन में रिपोर्ट दर्ज करें।

    वेबसाइट से भी कर सकते हैं जांच

    अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो BIS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी यही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बस छह-अंकों का HUID कोड डालें, और वेबसाइट पर ज्वेलरी की शुद्धता की डिटेल्स मिल जाएंगी।

    खरीदारी से पहले रखें ध्यान

    • केवल HUID कोड वाली ज्वेलरी ही वेरिफाई की जा सकती है।

    • जून 2021 से पहले खरीदी गई ज्वेलरी पर कोड न हो, तो उसे BIS मान्यता प्राप्त जांच केंद्र (AHC) पर टेस्ट करवाएं।

    • हर बार खरीदते समय बिल और हॉलमार्क मिलान जरूर करें।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.