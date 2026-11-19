टेक्नोलॉजी डेस्क। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, लेकिन भारत में यह ऐप अभी तक सीधे मैसेज शेड्यूल करने का इन-बिल्ट फीचर नहीं देता है। फिर भी, यदि आप किसी दोस्त को रात 12 बजे बर्थडे विश करना चाहते हैं, तो बिना जागे भी यह काम आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं Android और iPhone पर WhatsApp मैसेज शेड्यूल करने का पूरा तरीका।