Maruti Suzuki Festive Offer: नया कार खरीदने का शानदार मौका, Grand Vitara से लेकर फ्रॉन्क्स और जिम्नी पर मिल रही बंपर छूट

कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से इस समय अपनी कई कारों पर बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा पर इस समय 1.36 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

ऑटो डेस्क। अगर आप इस फेस्टिव सीजन मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है।

वहीं Fronx, Jimny, XL6 और Invicto जैसी कारों पर भी अच्छी-खासी छूट और फायदे मिल रहे हैं।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा डिस्काउंट ऑफर

इस समय सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कार पर मिल रहा है।

ग्रैंड विटारा के Sigma पेट्रोल वेरिएंट पर 1.36 लाख रुपये तक और Delta पेट्रोल वेरिएंट पर 1.26 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं।

वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट पर 1.20 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा Delta CNG पर 1 लाख रुपये और Zeta CNG पर 90,000 रुपये तक के फायदे बताए गए हैं।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल खरीदने वाले पात्र ग्राहकों को 1.85 लाख रुपये तक की रोड टैक्स छूट का लाभ भी मिल सकता है। ध्यान दें कि यह ऑफर सामान्य कैश डिस्काउंट से अलग है।

मारुति सुजुकी Jimny और XL6 डिस्काउंट ऑफर

मारुति सुजुकी की Jimny पर इस समय 35,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

XL6 के पेट्रोल वेरिएंट पर 31,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का PCM लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर 61,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है।

XL6 के CNG वेरिएंट पर भी 50,000 रुपये तक के फायदे बताए गए हैं।

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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डिस्काउंट ऑफर

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कार के टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर 27,100 रुपये तक के फायदे मिलेंगे। इसमें 12,100 रुपये की कैश छूट, 10,000 रुपये का एक्सचेंज लाभ और 5,000 रुपये का PCM लाभ शामिल है।

1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट पर 22,100 रुपये और CNG वेरिएंट पर 15,000 रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं।