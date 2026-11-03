Hyundai Diwali Offers: दिवाली पर नई कार खरीदने का शानदार मौका! हुंडई ने क्रेटा और वरना समेत इन मॉडल्स पर दी 1.20 लाख तक की भारी छूट

ऑटो डेस्क। दीवाली पर अपने घर कार लाने का मन बना रहे है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। फेस्टिव सीजन के मौके पर Hyundai के कई कारों में भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल रही हैं। इस त्योहारी सीजन में हुंडई अपनी लोकप्रिय कारों पर 1.20 लाख रुपये तक की भारी छूट पेश कर रही है। सबसे बड़ा फायदा हुंडई क्रेटा एन लाइन (Hyundai Creta N Line) पर दिया जा रहा है, जिसके सभी वेरिएंट्स पर ग्राहक पूरे 1.20 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

वहीं स्टैंडर्ड हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.10 लाख रुपये, पेट्रोल सीवीटी (CVT) पर 1 लाख रुपये, बेस ई पेट्रोल वेरिएंट पर 95,000 रुपये और डीजल वेरिएंट पर 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) के स्मार्ट (ओ) एलआर एचसी और एक्सीलेंस एलआर एचसी ट्रिम्स पर 80,000 रुपये और बाकी अन्य वेरिएंट्स पर 50,000 रुपये तक का लाभ मिल रहा है। प्रीमियम सेडान हुंडई वरना (Hyundai Verna) पर भी कंपनी आकर्षक ऑफर्स दे रही है। इसके पुराने सीवीटी स्टॉक पर 1.05 लाख रुपये और पुराने नॉन-सीवीटी स्टॉक पर 80,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जबकि नए एचएक्स8 डीसीटी (HX8 DCT) वेरिएंट पर 85,000 रुपये और अन्य सभी नए वेरिएंट्स पर 75,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।