अमेजन सेल में ₹15,900 सस्ता मिल रहा है iPhone 16, जानें ऑफर्स, कीमत और फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क। अमेजन सेल में iPhone 16 सस्ता मिल रहा है, ऐसे में अगर आपका खरीदने का मन है तो बिना देर किए जल्दी से खरीद लें।

Apple ने बाजार में iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करने के बाद मौजूदा आईफोन्स की कीमत में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद iPhone 16 महंगा होकर एप्पल की आधिकारिक साइट पर ₹89,900 में लिस्ट हो गया है। लेकिन अमेजन पर चल रही Amazon Great Indian Festival Sale 2026 में इसे खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।