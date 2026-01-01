मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    iPhone 16 पर मिल रही है भारी छूट, बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बचाएं हजारों रुपये

    iPhone Deal: एप्पल द्वारा 2024 में लॉन्च किए गए iPhone 16 को अब आप भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर चल रही इस विशेष डी ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 02:17:30 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 02:17:30 PM (IST)
    iPhone 16 पर मिल रही है भारी छूट, बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बचाएं हजारों रुपये
    iPhone 16

    टेक डेस्क। एप्पल द्वारा 2024 में लॉन्च किए गए iPhone 16 को अब आप भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर चल रही इस विशेष डील में न केवल सीधी कटौती की गई है, बल्कि बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर अतिरिक्त बचत का मौका भी मिल रहा है।

    कीमत और डिस्काउंट का पूरा गणित

    आईफोन 16 की कीमतों में आई गिरावट का विवरण नीचे दिया गया है...

    • सीधा डिस्काउंट: एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट पर iPhone 16 की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह बिना किसी ऑफर के 64,900 रुपये में उपलब्ध है। यहाँ आपको सीधे 5000 रुपये की बचत हो रही है।

    • बैंक ऑफर्स: केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर 1500 रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, फ्लिपकार्ट SBI और फ्लिपकार्ट Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर 3000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

    • एक्सचेंज ऑफर: पुराने फोन को बदलने पर जबरदस्त एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है, जिससे प्रभावी कीमत काफी कम हो जाती है।

    iPhone 16 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन

    कम कीमत के साथ-साथ यह डिवाइस कई आधुनिक फीचर्स से लैस है...

    • डिस्प्ले और चिपसेट: इसमें 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले और शक्तिशाली A18 चिप दी गई है। हालांकि, बेस मॉडल में रिफ्रेश रेट 60Hz तक ही सीमित है।

    • कैमरा कंट्रोल: फोन में नया 'कैमरा कंट्रोल' बटन और बेहतर फोटोग्राफी के लिए 48MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है।

    • सॉफ्टवेयर और AI: यह डिवाइस iOS 26 पर आधारित है और इसमें Apple Intelligence (AI) के साथ डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट भी दिया गया है।

    • बैटरी: बेहतर परफॉर्मेंस के साथ इसमें लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ का दावा किया गया है।

    यह भी पढ़ें- सावधान! बिना OTP और बिना पिन के खाली हो सकता है बैंक खाता, आज ही लॉक करें अपना 'आधार बायोमेट्रिक्स'


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.