iPhone 16 पर मिल रही है भारी छूट, बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ बचाएं हजारों रुपये

टेक डेस्क। एप्पल द्वारा 2024 में लॉन्च किए गए iPhone 16 को अब आप भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर चल रही इस विशेष डील में न केवल सीधी कटौती की गई है, बल्कि बैंक कार्ड्स का उपयोग करने पर अतिरिक्त बचत का मौका भी मिल रहा है।