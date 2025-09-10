टेक्‍नोलॉजी डेस्‍क। Apple ने कैलिफ़ोर्निया में बहुप्रचारित "Awe Dropping" कार्यक्रम में अपनी iPhone 17 श्रृंखला से आधिकारिक तौर पर पर्दा हटा दिया है। जबकि iPhone 17 Pro और 17 Pro Max ने अपने अत्याधुनिक नवाचारों से खूब ध्यान खींचा, वहीं मानक iPhone 17 चुपचाप अपनी लहरें बना रहा है।

इस साल के लाइनअप में सबसे किफायती प्रविष्टि के रूप में स्थापित, iPhone 17 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फ्लैगशिप-स्तरीय प्रदर्शन और आधुनिक Apple डिज़ाइन चाहते हैं—प्रो क्षेत्र में कदम रखे बिना। लेकिन बाजार में iPhone 16 के अभी भी नए होने के कारण, खरीदार यह सोच रहे हैं: क्या iPhone 17 अतिरिक्त ₹13,000 के लायक है?

या आपको पैसे बचाकर पिछले साल के मॉडल के साथ बने रहना चाहिए? आइए इसे समझते हैं। प्रोमोशन के साथ बड़ा, चमकीला डिस्प्ले आखिरकार iPhone 17 नॉन-प्रो सीरीज के डिस्प्ले तकनीक में सबसे बड़ी छलांग लगाता है। iPhone 17 प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ 6.3 इंच के सुपर रेटिना XDR OLED पैनल के साथ आता है, जिसका अर्थ है 120Hz रिफ्रेश रेट। कल तक यह सुविधा केवल प्रो मॉडल के लिए ही थी। चमक: iPhone 16 पर 2,000 निट्स की तुलना में, बाहर 3,000 निट्स पर चरम पर। स्थायित्व: बेहतर खरोंच और दरार प्रतिरोध के लिए सिरेमिक शील्ड 2 से लैस। चकाचौंध में कमी: तेज धूप में फोन का उपयोग करते समय एक विशेष एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग मदद करती है। यह iPhone 17 को न केवल उपयोग करने में आसान बनाता है बल्कि बाहर भी अधिक आरामदायक बनाता है। प्रदर्शन में भी छलांग: A19 बनाम A18 अपने मूल में, iPhone 17 Apple के बिल्कुल नए A19 चिप पर चलता है, जो 3nm प्रक्रिया पर बनाया गया है। जबकि iPhone 16 का A18 अभी भी तेज गति से चल रहा है, A19 वादा करता है: लंबी बैटरी लाइफ के लिए बेहतर दक्षता।

इसके 16-कोर न्यूरल इंजन और अगली पीढ़ी के त्वरक के कारण बेहतर AI और ग्राफिक्स प्रदर्शन। गेमर, भारी मल्टीटास्कर और Apple के बढ़ते Apple इंटेलिजेंस इकोसिस्टम पर निर्भर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा फर्क महसूस होगा। ध्यान देने योग्य कैमरा अपग्रेड Apple ने फोटोग्राफी पर दोगुना दांव लगाया है। रियर कैमरे: 48MP वाइड (f/1.6) 48MP अल्ट्रा वाइड (f/2.2, 120° FoV, ऑटोफोकस) - iPhone 16 के 12MP अल्ट्रावाइड से एक महत्वपूर्ण अपग्रेड। 2x टेलीफोटो ज़ूम, डॉल्बी विजन HDR और सिनेमैटिक 4K वीडियो सभी शामिल हैं। फ्रंट कैमरा: चौकोर आकार वाला एक नया डिज़ाइन किया गया 18MP सेंसर फोन को घुमाए बिना लैंडस्केप सेल्फी लेने की अनुमति देता है। यह उन छोटे लेकिन गेम-चेंजिंग बदलावों में से एक जैसा लगता है। पिछले साल Apple ने केवल अपने प्रो मॉडल में एक्शन बटन और कैमरा नियंत्रण लाए थे, अब यह iPhone 17 में भी उपलब्ध है जो रचनाकारों के लिए इसका उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बैटरी और चार्जिंग iPhone 17 बैटरी प्रदर्शन में थोड़ा आगे बढ़ता है: 30 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक (iPhone 16 पर 22 घंटे की तुलना में)। 40W+ USB-C फास्ट चार्जिंग: केवल 20 मिनट में 50% चार्ज। Qi2 और MagSafe वायरलेस चार्जिंग समर्थित। यह उन लोगों के लिए एक स्वागत योग्य बढ़ावा है जो पूरे दिन अपने फोन पर रहते हैं। कनेक्टिविटी और फ्यूचर-प्रूफिंग एक अन्य क्षेत्र जहां iPhone 17 अधिक "नेक्स्ट-जेन" लगता है, वह है कनेक्टिविटी: 2×2 MIMO के साथ Wi-Fi 7। ब्लूटूथ 6 सपोर्ट। NavIC के साथ दोहरी आवृत्ति वाला GPS (भारत के लिए बढ़िया)। स्मार्ट-होम और स्थानिक कंप्यूटिंग सुविधाओं के लिए थ्रेड और UWB Gen 2। iPhone 16 यहां पुराना नहीं है, लेकिन iPhone 17 भविष्य की ओर एक स्पष्ट कदम प्रदान करता है। कीमत और मूल्य: iPhone 17 बनाम iPhone 16 iPhone 16 की शुरुआती कीमत: ₹79,900 iPhone 17 की शुरुआती कीमत: ₹82,900 यह ₹13,000 का अंतर है, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है: प्रोमोशन के साथ उज्जवल और बड़ा डिस्प्ले सिरेमिक शील्ड 2 के साथ मजबूत स्थायित्व नया 48MP अल्ट्रा वाइड कैमरा अधिक शक्तिशाली A19 चिपसेट लंबी बैटरी लाइफ ज्यादातर लोगों के लिए, यह एक सार्थक अपग्रेड है—खासकर यदि आप अपने फोन को अगले 3-4 वर्षों तक अपने पास रखने की योजना बना रहे हैं।