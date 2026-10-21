iPhone 18 Pro या iPhone 17 Pro? जानें किस मॉडल पर मिल रही है भारी डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क। आज हम आपको iPhone 18 Pro और iPhone 17 Pro दोनों आईफोन पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी डील बेस्ट साबित हो सकती है।

iPhone 18 Pro की कीमत और ऑफर्स iPhone 18 Pro का 256GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर ₹1,64,900 में उपलब्ध है। सेल के दौरान आपको ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ₹5,750 का डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद प्रभावी कीमत ₹1,59,150 हो जाएगी। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर में पुराना फोन देने पर ₹76,200 तक बचत हो सकती है।