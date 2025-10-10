iQOO 15 जल्द ही भारत में होगा लॉन्च, देखें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

चीन में इसका लॉन्च इस महीने के अंत तक तय माना जा रहा है, जबकि भारत में इसकी एंट्री 15 से 25 नवंबर 2025 के बीच हो सकती है। हालांकि लॉन्च इवेंट की आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क। स्मार्टफोन कंपनी iQOO अपने अगले फ्लैगशिप फोन iQOO 15 को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसके कई अहम फीचर्स पहले ही टीज कर दिए हैं।

iQOO 15 में क्वालकॉम का नवीनतम Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रदान करेगा। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा रही है, जो अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी मानी जा रही है। यह वायर्ड और वायरलेस फास्ट चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी।

डिस्प्ले और डिजाइन में प्रीमियम अनुभव

iQOO 15 में 6.85-इंच QHD AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करेगा। इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68/IP69 रेटिंग जैसी प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। फोन दो डिजाइन वेरिएंट्स मार्बल पैटर्न और लिंगयुन फिनिश में आ सकता है, जिसमें मेटल बॉडी और RGB लाइट स्ट्रिप इसे यूनिक लुक देगी।

कैमरा और परफॉर्मेंस

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP प्राइमरी सेंसर और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा। हेवी गेमिंग के लिए इसमें 8K वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा, जिससे फोन का परफॉर्मेंस लंबे समय तक स्थिर रहेगा।

संभावित कीमत

iQOO 15 की भारत में कीमत 59,999 रुपये से कम हो सकती है। पिछले मॉडल iQOO 13 की कीमत 54,999 रुपये थी, लेकिन इस बार कंपनी इससे भी बेहतर फीचर्स को और आकर्षक दाम पर पेश कर सकती है।