    Jio Anniversary Offer: जियो ने अपनी नौवीं सालगिरह पर ₹899 का नया प्लान लॉन्च किया है। अगर आप ₹1000 से कम में लंबी वैलिडिटी वाला बेहतरीन प्लान ढूंढ रहे हैं तो जियो का नया ऑफर आपके लिए परफेक्ट है। इसमें 90 दिनों की वैलिडिटी, 2GB डेली डेटा और 20GB अतिरिक्त डेटा मिलता है। साथ ही Disney+ Hotstar, Zomato Gold, Reliance Digital डिस्काउंट, EaseMyTrip ऑफर और JioSaavn Pro जैसे कई फायदे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 03:32:45 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 03:44:36 PM (IST)
    Jio का धमाकेदार प्लान: 90 दिन वैलिडिटी, 2GB डेली डेटा और ढेरों सब्सक्रिप्शन फ्री
    1. जियो का ₹899 एनिवर्सरी प्लान लॉन्च
    2. यूजर्स को रोजाना मिलेगा 2GB डेटा फ्री
    3. 20GB बोनस डेटा, Zomato मेंबरशिप

    टेक्नोलॉजी डेस्क: जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर (Jio Anniversary Offer) पेश किया है। कंपनी ने अपनी नौवीं सालगिरह के अवसर पर एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसमें डेटा, कॉलिंग और कई तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स शामिल हैं। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, जो लंबी वैलिडिटी और कम कीमत में ज्यादा फायदे चाहते हैं।

    Jio के प्लान की खासियत

    इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी इस पैक में अतिरिक्त 20GB बोनस डेटा भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को कुल डेटा की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

    जियो के इस ऑफर में सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि कई अतिरिक्त फायदे भी शामिल हैं। ग्राहकों को इस प्लान के साथ पूरे 90 दिनों के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा, JioSaavn Pro का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और जियो क्लाउड पर 50GB फ्री स्टोरेज भी इस पैक में शामिल है।

    ग्राहकों को कई एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन

    इसके साथ ही, कंपनी ग्राहकों को कई एक्सक्लूसिव कूपन भी दे रही है। जैसे कि, Reliance Digital से खरीदारी पर ₹399 का डिस्काउंट, Ajio से शॉपिंग पर ₹200 का डिस्काउंट, और 3 महीने की Zomato Gold मेंबरशिप फ्री। इतना ही नहीं, EaseMyTrip के जरिए घरेलू फ्लाइट टिकट बुक करने पर ग्राहकों को ₹2220 तक का डिस्काउंट भी मिलेगा।

    Jio का ₹899 वाला प्लान

    यह प्लान कॉलिंग और SMS की सुविधा भी अनलिमिटेड रूप में देता है। ऐसे में यह पैक न सिर्फ डेटा यूजर्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है, जो OTT और ऑनलाइन शॉपिंग का मजा लेना चाहते हैं।

    जियो का यह ₹899 वाला ऑफर यूजर्स को कम कीमत में अधिकतम लाभ देने वाला प्लान है। इसमें डेटा, OTT, कॉलिंग और शॉपिंग ऑफर्स का शानदार कॉम्बिनेशन मौजूद है, जो इसे मौजूदा समय के सबसे आकर्षक रिचार्ज विकल्पों में से एक बनाता है।

