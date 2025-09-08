Jio का धमाकेदार प्लान: 90 दिन वैलिडिटी, 2GB डेली डेटा और ढेरों सब्सक्रिप्शन फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क: जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर (Jio Anniversary Offer) पेश किया है। कंपनी ने अपनी नौवीं सालगिरह के अवसर पर एक स्पेशल प्लान लॉन्च किया है, जिसमें डेटा, कॉलिंग और कई तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स शामिल हैं। यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, जो लंबी वैलिडिटी और कम कीमत में ज्यादा फायदे चाहते हैं।

Jio के प्लान की खासियत इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी इस पैक में अतिरिक्त 20GB बोनस डेटा भी दे रही है, जिससे ग्राहकों को कुल डेटा की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

जियो के इस ऑफर में सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि कई अतिरिक्त फायदे भी शामिल हैं। ग्राहकों को इस प्लान के साथ पूरे 90 दिनों के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा, JioSaavn Pro का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और जियो क्लाउड पर 50GB फ्री स्टोरेज भी इस पैक में शामिल है। ग्राहकों को कई एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन इसके साथ ही, कंपनी ग्राहकों को कई एक्सक्लूसिव कूपन भी दे रही है। जैसे कि, Reliance Digital से खरीदारी पर ₹399 का डिस्काउंट, Ajio से शॉपिंग पर ₹200 का डिस्काउंट, और 3 महीने की Zomato Gold मेंबरशिप फ्री। इतना ही नहीं, EaseMyTrip के जरिए घरेलू फ्लाइट टिकट बुक करने पर ग्राहकों को ₹2220 तक का डिस्काउंट भी मिलेगा।