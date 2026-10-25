Jio का नया धमाका... पेश किया ऑल-इन-वन पैक, 84 दिन तक रोज 3GB डेटा, फ्री Netflix और AI टूल्स का बंडल

टेक्नोलॉजी डेस्क। रिलायंस जियो ने भारी डेटा इस्तेमाल करने वाले और प्रीमियम ओटीटी कंटेंट के शौकीन यूजर्स के लिए अपना 1,799 रुपये वाला प्रीपेड पैक पेश किया है। करीब तीन महीने यानी 84 दिनों की वैधता के साथ आने वाले इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉलिंग और कई एंटरटेनमेंट व एआई टूल्स का बंडल ऑफर किया जा रहा है।

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर दिन 3GB हाई-स्पीड इंटरनेट मिलता है। इस तरह पूरे 84 दिनों के दौरान कुल 252GB डेटा उपलब्ध होता है। दैनिक कोटा समाप्त होने के बाद भी कनेक्टिविटी जारी रहती है, हालांकि स्पीड घटकर 64Kbps पर आ जाती है। इसके अलावा देश भर के किसी भी नेटवर्क पर असीमित वॉयस कॉलिंग और प्रतिदिन 100 फ्री एसएमएस की सुविधा भी इस पैक में शामिल है।

अनलिमिटेड 5G और ओटीटी बंडल की सुविधा

जियो के 5G कवरेज क्षेत्र में रहने वाले और 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले पात्र ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा का अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।

मनोरंजन प्रेमियों के लिए इस रिचार्ज में नेटफ्लिक्स का बेसिक सब्सक्रिप्शन शामिल किया गया है, जिसके जरिए यूजर्स अपने पसंदीदा शो और फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही लाइव टेलीविजन देखने के लिए जियो टीवी और हॉलीवुड कंटेंट के लिए जियोहॉटस्टार मोबाइल+ का एक्सेस भी यूजर्स को मिलता है।

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एआई टूल्स और भारी क्लाउड स्टोरेज का फायदा

जियो का यह प्रीमियम प्लान सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल उत्पादकता बढ़ाने वाले आधुनिक फीचर्स से भी लैस है। ग्राहकों को इसमें जियोएआईक्लाउड के तहत 50GB फ्री स्टोरेज दी जा रही है।

इसके साथ ही यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो प्लान, 5,000GB का अतिरिक्त क्लाउड बैकअप, नैनो बनाना जैसे आधुनिक एआई फीचर्स और 12 महीने का कैनवा प्रो लाइट एक्सेस भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल मिलाकर लंबी वैलिडिटी, भारी डेटा और मनोरंजन के साथ-साथ डिजिटल टूल्स चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह एक ऑल-इन-वन विकल्प बनकर उभरा है।