Jio vs Airtel Calling Plans: बिना डेटा के चाहिए केवल कॉलिंग? जानिए जियो और एयरटेल में कौन-सा प्लान है सबसे बेस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें इंटरनेट डेटा की सुविधा नहीं मिलती। जियो का 448 रुपये वाला वॉयस कॉलिंग प्लान ऐसे ही ग्राहकों के लिए है, जो मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत करने और SMS भेजने के लिए करते हैं। इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। वहीं, कंपनी के पास लंबी वैलिडिटी वाला 1,748 रुपये का प्लान भी है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं।

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश दरअसल, बहुत से मोबाइल यूजर्स लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि वे फोन का इस्तेमाल केवल बातचीत करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इंटरनेट डेटा वाले प्लान का रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉयस कॉलिंग और SMS की सुविधा वाले प्लान पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान पेश किए।