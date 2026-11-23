टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपके घर में कई लोगों के पास मोबाइल फोन हैं और सभी के लिए अलग-अलग रिचार्ज कराना पड़ता है, तो फैमिली पोस्टपेड प्लान आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें परिवार के कई मोबाइल नंबर एक ही बिल के तहत जोड़े जा सकते हैं, जिससे हर महीने अलग-अलग वैलिडिटी याद रखने का झंझट खत्म हो जाता है। भारत में Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) तीनों कंपनियां शानदार फैमिली पोस्टपेड प्लान ऑफर करती हैं। आइए जानते हैं कि किसका प्लान आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर है।

449 रुपये वाला प्लान: इसमें मुख्य कनेक्शन को 75GB डेटा मिलता है। एक बिल में अधिकतम चार सदस्य जोड़े जा सकते हैं, जिसके लिए प्रति अतिरिक्त सिम 150 रुपये महीने देने होंगे। हर नए कनेक्शन पर 5GB अतिरिक्त डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS, JioHotstar Mobile+ और 50GB JioAICloud स्टोरेज मिलता है।

749 रुपये वाला प्लान: इसमें 100GB शेयरिंग डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग-SMS और चुनिंदा प्लान में Netflix व Amazon Prime Video जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं।

Airtel फैमिली पोस्टपेड प्लान: 699 रुपये से शुरुआत

कीमत और कनेक्शन: Airtel के प्लान 699 रुपये (2 कनेक्शन), 999 रुपये (3 कनेक्शन), 1,119 रुपये (4 कनेक्शन), 1,399 रुपये (4 कनेक्शन) और 1,749 रुपये (5 कनेक्शन) में आते हैं।

अन्य फायदे: इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS, Xstream Premium, Amazon Prime, JioHotstar, Google One और Apple iCloud की सुविधा मिलती है। वहीं, 1,399 और 1,749 रुपये वाले प्लान में Netflix का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

Vi फैमिली पोस्टपेड प्लान: 751 रुपये से शुरुआत

Vi Max 751 रुपये: मुख्य सदस्य को 70GB डेटा (10GB शेयरिंग) और सेकेंडरी मेंबर को 40GB डेटा (10GB शेयरिंग) मिलता है।

Vi Max 1,301 और 1,525 रुपये: बड़े परिवारों के लिए इन प्लान में मुख्य सदस्य को 140GB और अतिरिक्त सदस्यों को 40GB डेटा (20GB से 25GB शेयरिंग) मिलता है। साथ ही हर महीने 3,000 SMS, अनलिमिटेड नाइट डेटा, 200GB डेटा रोलओवर, Norton मोबाइल सिक्योरिटी, Amazon Prime, Sony LIV और Swiggy One जैसे फायदे भी मिलते हैं।

आपके लिए कौन सा प्लान है बेस्ट?

अगर आप कम बजट में फैमिली कनेक्शन चाहते हैं, तो Jio का 449 रुपये वाला प्लान किफायती है। ज्यादा OTT ऐप्स और क्लाउड स्टोरेज के लिए Airtel बेहतर है, जबकि नाइट डेटा और ज्यादा डेटा शेयरिंग चाहने वालों के लिए Vi के प्लान उपयोगी हैं। प्लान चुनने से पहले अपने इलाके का नेटवर्क और परिवार की डेटा जरूरत जरूर जांच लें।