Lava Blaze Duo 3 भारत में जल्द होगा लॉन्च, यूजर्स को मिलेंगे दो डिस्प्ले
Lava Blaze Duo 3 जल्द भारत में लॉन्च होगा। इसमें डुअल डिस्प्ले, 50MP कैमरा और MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट मिलेगा। फोन Android 15 पर चलेगा और 5,000m ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 01:19:12 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 01:19:12 PM (IST)
Lava Blaze Duo 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। (फाइल फोटो)
HighLights
- डुअल डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा।
- 50MP कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा मिलेगा।
- MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट से लैस होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क। Lava Blaze Duo 3 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इस स्मार्टफोन का नया टीजर जारी किया है, जिसमें इसके डिजाइन की झलक मिली है। यह फोन Lava Blaze Duo 5G का सक्सेसर माना जा रहा है और इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा तथा एक सेकेंडरी डिस्प्ले मिलने की पुष्टि हो चुकी है। फोन को Amazon पर भी लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इसके कई हार्डवेयर फीचर्स सामने आ गए हैं।
Lava ने X (ट्विटर) पर पोस्ट किए गए टीजर में फोन को ब्लैक कलर और रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया है। इसके रियर पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक छोटा सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है, जो नोटिफिकेशन देखने, म्यूजिक कंट्रोल करने और सेल्फी लेने में मदद करेगा। यह डिजाइन Lava Blaze Duo 5G और कुछ प्रीमियम फोन्स जैसा नजर आता है।
Lava Blaze Duo 3 के डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Amazon लिस्टिंग के अनुसार, फोन में 6.6-इंच का फुल-HD+ AMOLED मेन डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स तक है। इसके साथ ही 1.6-इंच का रियर डिस्प्ले भी मौजूद है। यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित होगा और इसमें MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट मिलेगा, जिसे 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।
कैमरा, बैटरी और अन्य फीचर्स
- Lava Blaze Duo 3 में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल Sony IMX752 रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
फोन की मोटाई 7.55mm और वजन 181 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Bluetooth 5.2, GPS और IP64 रेटिंग मिलती है। Lava Blaze Duo 3 को मिड-रेंज सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प माना जा रहा है।