त्योहारों की खुशी पर पानी न फेर दें ये खबर! Mahindra की Thar, Scorpio और XUV हो सकती हैं महंगी!

ऑटो डेस्क। हर कोई फेस्टिवल सीजन आते ही अपने घर में नई गाड़ी नई नई चीजें खरीदने के बारे में सोचने लगता है ऐसे में अगर आप इस साल नई Mahindra SUV खरीदने का सोच रहे थे और बजट भी बना लिए थे तो एक दिक्कत है आपको अपनी बजट थोड़ी और बढ़ाने होगी।

Mahindra कंपनी अपनी SUV रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। हालांकि, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। महिंद्रा ऑटोमोटिव के प्रेसिडेंट और CEO नलिनीकांत गोलगुंटा ने हाल ही में बताया कि कंपनी बढ़ती कमोडिटी कीमतों पर नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती लागत को देखते हुए अगले कुछ हफ्तों में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

ये पहली बार नहीं है जब कंपनी अपनी कीमत बढ़ा रही है। इससे पहले भी कई बार बढ़ा चुकी है। साल 2026 में महिंद्रा जनवरी, अप्रैल और जुलाई में पहले ही तीन बार कीमतों को बढ़ा चुका है। जिसमें जुलाई की सबसे महत्वपूर्ण रही थी। जुलाई में SUVs की कीमतों में औसतन 2.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। महिंद्रा ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया था कि 10 जुलाई 2026 से SUVs की कीमतों में औसतन 2.7 फीसदी और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की गई है। कंपनी ने कहा था कि इसकी वजह कमोडिटी लागत में बढ़ोतरी है।