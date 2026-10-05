देश की सबसे सस्ती 7-सीटर पर बंपर छूट! Maruti Eeco खरीदने पर होगी पूरे ₹49,600 की बचत

ऑटो न्यूज। देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कही जाने वाली मारुति सुजुकी ईको पर बंपर ऑफर मिल रहा है। ग्राहक इस पर अधिकतम ₹49,600 तक की बचत कर सकते हैं। ईको अपने सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग कार है।

11,000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा

ईको को पिछले महीने 11,000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीदा था। आइए जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में।

मारुति ईको पर कुल ₹49,600 तक की बचत हो सकती है। GaadiWaadi के अनुसार, इसमें ₹15,000 का कैश डिस्काउंट शामिल है। अगर आप 10 अक्टूबर तक गाड़ी बुक करके 20 अक्टूबर तक डिलीवरी ले लेते हैं, तो ₹7,100 की छूट अलग से मिलेगी। इसके अलावा पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने पर ₹15,000 या कबाड़ में देने (Scrappage) पर ₹10,000 का फायदा मिलेगा। इसमें ₹10,000 का स्मार्ट एक्सचेंज प्लान और ₹2,500 का इंस्टीट्यूशनल ऑफर भी मिल रहा है।