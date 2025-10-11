सिर्फ 1 लाख खर्च कर घर ले जाएं चमचमाती Maruti Wagon R, देने होंगे केवल 7,147 रुपये

मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 04:00:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 04:00:39 AM (IST)
    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Maruti Wagon R आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। यह हैचबैक अपनी स्पेस, माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अब कंपनी के बेस वेरिएंट पर ऐसा फाइनेंस ऑफर मिल रहा है, जिससे सिर्फ ₹1 लाख की डाउन पेमेंट में आप इसे घर ला सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

    Maruti Wagon R Price

    मारुति सुजुकी की Wagon R का बेस वेरिएंट ₹4.99 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत करीब ₹5.44 लाख तक पहुंच जाती है।

    ₹1 लाख Down Payment के बाद कितनी बनेगी EMI

    अगर आप ₹1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बैंक से करीब ₹4.44 लाख रुपये का लोन लेना होगा।

    नौ फीसदी ब्याज दर और 7 साल की अवधि पर यह लोन लेने पर आपकी मासिक EMI ₹7,147 रुपये होगी।

    इस दौरान कुल ₹1.56 लाख रुपये ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। यानी सात साल बाद आपकी Wagon R की कुल कीमत करीब ₹7 लाख रुपये पड़ेगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Maruti Suzuki Wagon R का मुकाबला मार्केट में Maruti Alto K10, S-Presso, Celerio, Renault Kwid और Tata Tiago जैसी बजट हैचबैक कारों से होता है।

    मुख्य बातें एक नजर में

    • Ex-showroom price: ₹4.99 लाख

    • On-road price (Delhi): ₹5.44 लाख

    • Down payment: ₹1 लाख

    • Loan amount: ₹4.44 लाख

    • Interest rate: 9%

    • Loan tenure: 7 साल

    • Monthly EMI: ₹7,147

    Maruti Wagon R आपके लिए परफेक्ट चॉइस

    अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और लो बजट में एक भरोसेमंद ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो Maruti Wagon R आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। कंपनी की आफ्टर-सेल्स सर्विस और रीसेल वैल्यू भी इसे एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बनाती है।


