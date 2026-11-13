Microsoft Server Down: अचानक ठप हुई दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी! 1.30 लाख यूजर्स प्रभावित

टेक्नोलॉजी डेस्क। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड और ईमेल सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण दुनियाभर के लाखों यूजर्स परेशान हैं। इस आउटेज की वजह से माइक्रोसॉफ्ट के टीम्स, कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट 365 और आउटलुक की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कंपनी ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह समस्या किसी साइबर अटैक या हैकिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि सिस्टम की अंदरूनी तकनीकी गड़बड़ी के कारण पैदा हुई है।

माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, कंपनी के कुछ प्रमुख सर्वरों पर अचानक बहुत अधिक ट्रैफिक और लोड आ गया था। सर्वर का एक कोर प्रोसेस ओवरलोड होने के कारण सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इस स्थिति में कई सर्वर ऑटोमैटिक हेल्थ चेक के दौरान फेल हो गए और सुरक्षा के लिहाज से खुद ही बंद हो गए।

कौन सी सेवाएं बहाल हुईं और क्या अब भी बंद है?

आउटेज को दूर करने के लिए इंजीनियरों की टीम लगातार काम कर रही है, जिसके बाद कुछ सेवाओं में राहत मिली है।

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स: नॉर्थ अमेरिका में इस दिक्कत को पहले ही सुलझा लिया गया था और अब अधिकांश यूजर्स के लिए टीम्स सामान्य रूप से काम कर रहा है।

कोपायलट: गुरुवार शाम 5 बजे तक कोपायलट की सेवा भी ज्यादातर यूजर्स के लिए बहाल कर दी गई है।

आउटलुक: ईमेल सर्विस यानी आउटलुक की समस्या अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और कई यूजर्स को ईमेल भेजने या खोलने में दिक्कत आ रही है।

सर्वर ठीक करने के लिए चल रहा खास ट्रायल

समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अब एक नया तरीका आजमा रही है। कंपनी सर्वर के एक छोटे हिस्से को मुख्य नेटवर्क से पूरी तरह अलग करके रीस्टार्ट कर रही है। इसके बाद उस पर धीरे-धीरे ट्रैफिक डालकर यह जांचा जा रहा है कि सर्वर लोड झेल पा रहा है या नहीं। यह प्रयोग सफल होने पर इसी प्रक्रिया को बाकी सभी प्रभावित सर्वरों पर लागू किया जाएगा।