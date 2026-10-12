Mini PC Or Laptop: वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन-सा डिवाइस है बेस्ट?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कई कंपनियां Work From Home मॉडल पर चलती हैं तो कई Hybrid, ऐसे में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने वालों के लिए कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा है?

Work From Home यानी घर से काम करने के लिए आप मिनी पीसी या लैपटॉप खरीद सकते हैं, आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं।

मिनी पीसी

मिनी पीसी आकार में छोटा होता है और इसे आप टेबल पर आसानी से रख सकते हैं। इसके साथ आपको मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस अलग से खरीदने पड़ते हैं और अगर आपके पास पहले से ये चीजें हैं, तो मिनी पीसी अच्छा विकल्प बन सकता है। हालांकि, बता दें कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता।