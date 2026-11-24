टेक्नोलॉजी डेस्क। फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाजार में हलचल तेज होने वाली है। मोटोरोला जल्द ही सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 और एप्पल आईफोन डुओ को सीधी टक्कर देने के लिए अपना नया कॉम्पैक्ट फोल्डेबल फोन Razr Flex उतारने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेट पर सामने आई इसकी ताजा लीक तस्वीरों से फोन के प्रीमियम डिजाइन, रंग और खास फीचर्स की साफ झलक मिल गई है।

दो खास रंग और प्रीमियम टेक्सचर फिनिश लीक रेंडर तस्वीरों में Motorola Razr Flex दो बेहद आकर्षक रंगों पैंटोन डार्क बॉटनिकल ग्रीन और पैंटोन कोरिएंडर (हरा और बेज शेड) में दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरे रंग वाले मॉडल के बैक पैनल पर फैब्रिक जैसी सॉफ्ट फिनिश मिलेगी, जबकि बेज वेरिएंट में दानेदार लेदर जैसा प्रीमियम टेक्सचर दिया जाएगा।