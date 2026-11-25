ऑटो डेस्क। अगर आप नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2026 बेहद खास रहने वाला है। इस महीने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कई शानदार कारें और दमदार बाइक्स दस्तक देने वाली हैं। Honda, Toyota, Volkswagen और JSW जैसी बड़ी कार कंपनियां जहां अपने नए मॉडल्स पेश करने की तैयारी में हैं, वहीं टू-व्हीलर सेगमेंट में KTM, Italjet और Royal Enfield जैसी कंपनियों की बाइक्स भी धूम मचाने आ रही हैं। इनमें से कुछ गाड़ियों की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है, जबकि कई मॉडल्स के जल्द पेश होने की संभावना है।

दिसंबर में लॉन्च होने वाली नई कारें दिसंबर 2026 में इलेक्ट्रिक से लेकर एसयूवी और सेडान सेगमेंट तक कई नई कारें देखने को मिलेंगी। Toyota Fortuner (नई जनरेशन): टोयोटा अपनी लोकप्रिय एसयूवी फॉर्च्यूनर की नई जनरेशन का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को कर सकती है। हालांकि, भारतीय बाजार में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। Honda Alpha Electric SUV: होंडा अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी 'अल्फा' को 2 दिसंबर को पेश करने जा रही है। बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये के आसपास बताई जा रही है। JSW Combat (Jetour T2): जेएसडब्ल्यू की यह दमदार एसयूवी दिसंबर की शुरुआत में भारतीय सड़कों पर उतर सकती है। इसकी संभावित कीमत 35 लाख से 45 लाख रुपये के बीच रह सकती है। Volkswagen Virtus (नया मॉडल): फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर सेडान वर्टस का अपडेटेड मॉडल 10 से 11 दिसंबर के आसपास लॉन्च कर सकती है, जिसमें कई नए कॉस्मेटिक और फीचर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा दिसंबर की संभावित लॉन्च लिस्ट में Honda Prelude, Mercedes-Benz GLB EV और Hyundai Ioniq 6 के नाम भी शामिल हैं। KTM, Italjet और Royal Enfield की नई बाइक्स Italjet Dragster सीरीज: इटालियन ब्रांड इटालजेट 4 दिसंबर को इंडिया बाइक वीक (India Bike Week) में अपने Dragster 300, 459 और 700 मॉडल्स पेश करने जा रहा है। इनकी अनुमानित कीमत 5 लाख से 12 लाख रुपये तक हो सकती है।