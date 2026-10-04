अब फोन की खत्म नहीं होगी बैटरी... भारत में लॉन्च होगी Oppo F35 सीरीज, धांसू डिस्प्ले-AI फीचर्स से लैस आ रहे हैं नए स्मार्टफोन

टेक्नोलॉजी डेस्क। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो कल यानी 5 अक्टूबर को भारतीय बाजार में अपनी नई 'F-सीरीज' के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रही है। कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग तिथि की पुष्टि की जा चुकी है। माना जा रहा है कि इस सीरीज के तहत ओप्पो दो नए मॉडल Oppo F35 और Oppo F35 Pro पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले ही इन स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा सेटअप और अनुमानित कीमतों से जुड़ी कई जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ चुकी हैं।

डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी क्षमता लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Oppo F35 सीरीज में 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाली 6.78-इंच की 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 4 जेन 5 या मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 मैक्स प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है।

चार्जिंग और पावर बैकअप के लिहाज से यह सीरीज काफी खास हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि F35 Pro मॉडल में 8,000mAh या 10,000mAh जैसी बेहद शक्तिशाली बैटरी दी जा सकती है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसके अतिरिक्त, फोन को धूल और पानी से बचाने के लिए IP66, IP68 या IP69K की रेटिंग मिल सकती है। यह नया डिवाइस ColorOS 17 और AI पॉपआउट जैसे फीचर्स से लैस होगा। सेल्फी के लिए 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 4K वीडियो कंपनी ने इस सीरीज को खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और सेल्फी लवर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसके फ्रंट में 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू (FoV) वाला 50MP का अल्ट्रावाइड सेल्फी कैमरा मिल सकता है। वहीं, रियर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ 50MP का मुख्य कैमरा होने का दावा किया गया है।