PAN 2.0: क्या-क्या बदल जाएगा, ई-पैन की क्या है खासियत? ऐसे कर सकते हैं आवेदन

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 03:10:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 03:10:42 PM (IST)
    PAN 2.0: क्या-क्या बदल जाएगा, ई-पैन की क्या है खासियत?

    टेक डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन और कर संबंधी कार्यों का आधार बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने तक, हर छोटे-बड़े आर्थिक काम में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार लगातार इसे और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में पैन 2.0 परियोजना की शुरुआत की गई है। यह मौजूदा पैन कार्ड का एक उन्नत और तकनीकी रूप से बेहतर संस्करण है। पैन 2.0 का सबसे बड़ा आकर्षण है क्यूआर कोड के साथ ई-पैन, जिसे अब आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह न केवल कार्ड की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा, बल्कि फर्जीवाड़े और नकली पैन कार्ड के इस्तेमाल पर भी रोक लगाएगा।

    ई-पैन की यह खासियत

    पैन 2.0 के तहत जारी ई-पैन पूरी तरह डिजिटल है और इसमें मौजूद क्यूआर कोड से कार्डधारक की पहचान तुरंत सत्यापित की जा सकती है। यह कार्ड आपको मेल पर मिलेगा और इसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। ई-पैन का लाभ यह है कि यदि आपका कार्ड खो भी जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिजिटल प्रति हमेशा आपके पास रहती है। इसके अलावा, ई-पैन में एन्क्रिप्टेड डेटा होता है, जिससे सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ जाता है। नाम, जन्मतिथि और ईमेल आइडी जैसे विवरणों को बिना शुल्क के अपडेट किया जा सकता है।

    ई-पैन के लिए यह होती है आवेदन प्रक्रिया

    -एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं और ई-पैन सेवा का चयन करें।

    -यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी।

    -पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। यह केवल 10 मिनट के लिए वैध रहेगा।

    -ओटीपी सत्यापित होते ही आवेदन पूरा हो जाएगा और 30 मिनट में आपका ई-पैन आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

    नया पैन कार्ड कैसे बनवाएं?

    • ऑफलाइन प्रक्रिया : नजदीकी पैन कार्ड सेवा केंद्र पर जाएं और फार्म 49ए भरकर दस्तावेज जमा करें। कार्ड डाक द्वारा घर पहुंच जाएगा।

    • ऑनलाइन प्रक्रिया : आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।

    • एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • यहां फार्म 49ए भरें और नाम, पता, जन्मतिथि, ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करें।

    • आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।

    • निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

    पैन कार्ड में संशोधन कैसे करें?

    • अक्सर पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य जानकारी गलत दर्ज हो जाती है। इसे सुधारना अब आसान है।

    • एनएसडीएल या यूटीआइआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • पैन डेटा सुधार/संशोधन फॉर्म का चयन करें।

    • जिन जानकारियों में सुधार करना है, उन्हें चुनें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

    • फार्म सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नालेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसे नोट कर लें।

    • इसके बाद संशोधित पैन कार्ड घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा।

    • ध्यान रखें कि पैन कार्ड में सुधार करते समय आधार कार्ड की जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए और सभी दस्तावेजों का विवरण फार्म में दी गई जानकारी से मेल खाना जरूरी है।

    पैन 2.0 के यह हैं फायदे

    क्यूआर कोड स्कैन कर कार्ड की सत्यता तुरंत जांची जा सकती है।

    ई-पैन डिजिटल से आधे घंटे में उपलब्ध हो जाएगा।

    एन्क्रिप्टेड डेटा होने से फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाती है।

