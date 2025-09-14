PAN 2.0: क्या-क्या बदल जाएगा, ई-पैन की क्या है खासियत? ऐसे कर सकते हैं आवेदन

टेक डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन और कर संबंधी कार्यों का आधार बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने तक, हर छोटे-बड़े आर्थिक काम में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार लगातार इसे और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में पैन 2.0 परियोजना की शुरुआत की गई है। यह मौजूदा पैन कार्ड का एक उन्नत और तकनीकी रूप से बेहतर संस्करण है। पैन 2.0 का सबसे बड़ा आकर्षण है क्यूआर कोड के साथ ई-पैन, जिसे अब आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह न केवल कार्ड की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा, बल्कि फर्जीवाड़े और नकली पैन कार्ड के इस्तेमाल पर भी रोक लगाएगा।

ई-पैन की यह खासियत पैन 2.0 के तहत जारी ई-पैन पूरी तरह डिजिटल है और इसमें मौजूद क्यूआर कोड से कार्डधारक की पहचान तुरंत सत्यापित की जा सकती है। यह कार्ड आपको मेल पर मिलेगा और इसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। ई-पैन का लाभ यह है कि यदि आपका कार्ड खो भी जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिजिटल प्रति हमेशा आपके पास रहती है। इसके अलावा, ई-पैन में एन्क्रिप्टेड डेटा होता है, जिससे सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ जाता है। नाम, जन्मतिथि और ईमेल आइडी जैसे विवरणों को बिना शुल्क के अपडेट किया जा सकता है।