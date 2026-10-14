दीवाली पर खरीदें ₹30,000 से कम में ये 5 बेस्ट 4K QLED स्मार्ट टीवी, देखें फीचर्स और कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क। इस दीवाली अगर आप घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ₹30,000 से कम बजट में कई अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।

30,000 से कम बजट में Xiaomi, Philips, Vu और Haier जैसे ब्रांड्स के टीवी मिल रहे है, जिसमें 4K डिस्प्ले, QLED टेक्नोलॉजी और दमदार साउंड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Vu GloQLED 43-inch TV

24,499 रुपये में मिलने वाला Vu GloQLED 43-inch TV आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले, Dolby Vision और 24W साउंड आउटपुट मिलेगा।

Xiaomi X Series 2025

अगर आपको बड़ी स्क्रीन में घर बैठे सिनेमा हॉल का मजा लेना है, तो आप Xiaomi X Series 2025 स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं। इसमें 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिलता है। 55 इंच वाला यह टीवी आपको 33 हजार रुपये के आसपास मिल सकता है।