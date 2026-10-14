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दीवाली पर खरीदें ₹30,000 से कम में ये 5 बेस्ट 4K QLED स्मार्ट टीवी, देखें फीचर्स और कीमत

इस दीवाली ये बजट स्मार्ट टीवी घर लाने का सोच सकते है, कम कीमत में पूरा सिनेमा हॅाल का मजा मिलेगा।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 02:18:27 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 02:18:27 PM (IST)
दीवाली पर खरीदें ₹30,000 से कम में ये 5 बेस्ट 4K QLED स्मार्ट टीवी, देखें फीचर्स और कीमत
दिवाली पर घर लाएं सिनेमा हॉल का मजा! ₹30,000 से कम में मिल रहे हैं ये 5 धांसू स्मार्ट टीवी

HighLights

  1. इस दिवाली ये स्मार्ट टीवी घर ले आएं
  2. कम कीमत में लें सिनेमा हॅाल का मजा
  3. ₹30,000 से कम बजट में कई अच्छे ऑप्शन

टेक्नोलॉजी डेस्क। इस दीवाली अगर आप घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ₹30,000 से कम बजट में कई अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।

30,000 से कम बजट में Xiaomi, Philips, Vu और Haier जैसे ब्रांड्स के टीवी मिल रहे है, जिसमें 4K डिस्प्ले, QLED टेक्नोलॉजी और दमदार साउंड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Vu GloQLED 43-inch TV

24,499 रुपये में मिलने वाला Vu GloQLED 43-inch TV आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले, Dolby Vision और 24W साउंड आउटपुट मिलेगा।

Xiaomi X Series 2025

अगर आपको बड़ी स्क्रीन में घर बैठे सिनेमा हॉल का मजा लेना है, तो आप Xiaomi X Series 2025 स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं। इसमें 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिलता है। 55 इंच वाला यह टीवी आपको 33 हजार रुपये के आसपास मिल सकता है।

Philips Lumina 43PQT8100/94

इस टीवी में 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Dolby Vision सपोर्ट मिलता है, जिससे फिल्में और वेब सीरीज देखते समय पिक्चर की क्वालिटी बेहतर रहती है। इसमें 30W का साउंड आउटपुट है। यह आपको 27,999 रुपये के आसपास मिल जाएगा।


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Xiaomi FX Pro QLED TV

Xiaomi FX Pro QLED TV की कीमत ₹26,999 है। इस टीवी में 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही आपको टीवी में Alexa सपोर्ट, Filmmaker Mode और प्रीमियम मेटल बेजल-लेस डिजाइन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Haier S800QT 43-inch QLED TV

Haier S800QT 43-inch QLED TV में 43 इंच का 4K QLED डिस्प्ले मिलता है, इसकी कीमत ₹28,614 है। इसमें Dolby Vision सपोर्ट दिया गया है, 24W साउंड आउटपुट और 32GB स्टोरेज मिलता है।