Poco कल लॉन्च करेगा धांसू टैबलेट, 12,000mAh बड़ी बैटरी के साथ मिलेगी शानदार स्क्रीन

टेक्नोलॉजी डेस्क। Xiaomi के सब-ब्रांड Poco का नया टैबलेट Poco Pad M1 एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह पिछले साल लॉन्च हुए Poco Pad का अपग्रेडेड वर्जन होगा। अब एक टिप्स्टर ने इसकी कीमत, फीचर्स और संभावित लॉन्च को लेकर अहम जानकारी साझा की है। लीक्स के अनुसार यह टैबलेट दमदार प्रोसेसर, बड़ी डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आने वाला है।

टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के अनुसार Poco Pad M1 का 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट EUR 349 (लगभग 36,000 रुपये) में उपलब्ध हो सकता है। बताया जा रहा है कि टैबलेट में 12.1-इंच का 120Hz LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिजॉल्यूशन 1,600 x 2,560 पिक्सल होगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8MP रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा होने की उम्मीद है।

प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस लीक के मुताबिक Poco Pad M1 में Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज दी जाएगी। इसके साथ microSD स्लॉट भी मिल सकता है। यह टैबलेट HyperOS 2 पर चलेगा, जो Android 15 पर आधारित होगा। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए इसमें क्वाड स्पीकर्स शामिल किए जा सकते हैं। कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स Poco Pad M1 में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और USB 2.0 सपोर्ट हो सकता है। डिवाइस का डायमेंशन 279.8 x 181.65 x 7.5mm और वजन 610 ग्राम बताया गया है। इसे IP54 रेटिंग भी मिल सकती है, जो सीमित धूल और पानी से सुरक्षा प्रदान करती है।