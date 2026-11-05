नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं? चेक करें ये जरूरी बातें वरना बाद में पछताना पड़ेगा

ऑटो डेस्क। नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक बेहद खास और यादगार पल होता है। शोरूम से नई चमचमाती गाड़ी घर लाने का उत्साह इतना अधिक होता है कि लोग अक्सर कागजी कार्रवाई और चाबी लेने की जल्दबाजी में जरूरी जांच करना भूल जाते हैं। इस जल्दबाजी के चलते गाड़ी में मौजूद छोटे-मोटे डेंट, पेंट का शेड मिसमैच या तकनीकी खामियां नजरअंदाज हो जाती हैं। याद रखें, एक बार आपने डिलीवरी पेपर्स पर दस्तखत कर दिए, उसके बाद गाड़ी पर दिखने वाले किसी भी स्क्रैच या खराबी के लिए डीलर जिम्मेदार नहीं होगा।

यही वजह है कि डिलीवरी लेने से पहले PDI (प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन) करना बेहद आवश्यक है। आइए जानते हैं कि नई कार की डिलीवरी लेते समय आपको किन महत्वपूर्ण बातों की जांच जरूर करनी चाहिए। PDI के लिए सही समय और माहौल चुनें दिन की रोशनी में ही करें जांच: PDI कभी भी शाम के अंधेरे में, कम रोशनी वाली अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग या बारिश के दौरान न करें। भरपूर प्राकृतिक धूप में ही पेंट के बारीक स्क्रैच, हलके डेंट और पैनल का मिस-अलाइनमेंट साफ नजर आते हैं।

जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं: डिलीवरी के समय डीलरशिप कर्मचारी औपचारिकताएं जल्दी पूरी करने का दबाव बना सकते हैं। आप बिल्कुल न घबराएं और गाड़ी की तसल्ली से जांच करने के लिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय निकालें। एक्सटीरियर (बाहरी हिस्सा) की बारीक जांच पेंट और डेंट चेक करें: कार की पूरी बॉडी, बंपर, रूफ और दरवाजों को अलग-अलग एंगल से देखें कि कहीं कोई खरोंच, डेंट या रंग में असमानता (री-पेंटिंग का संकेत) तो नहीं है। पैनल गैप्स (Panel Gaps): बोनट, दरवाजे, बूट (डिक्की) और फेंडर्स के बीच का गैप दोनों तरफ एक समान होना चाहिए। यदि गैप असामान्य है, तो यह असेंबली डिफेक्ट या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुई टक्कर का संकेत हो सकता है। ग्लास और लाइट्स: विंडशील्ड, खिड़कियों और रियर ग्लास पर कोई बारीक दरार या स्क्रैच न हो। साथ ही हेडलाइट्स और टेललाइट्स को ऑन करके देखें कि उनके लेंस के अंदर नमी या पानी की बूंदें तो नहीं जम रही हैं।