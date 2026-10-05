भारत में लॉन्च हुआ AI फीचर्स के साथ सस्ता और टिकाऊ लैपटॉप, जानें कीमत और दमदार फीचर्स

टेक न्यूज, नई दिल्ली। भारतीय टेक कंपनी Primebook ने अपना नया Primebook 3 Max लैपटॉप मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसमें नए हार्डवेयर के साथ-साथ अपग्रेडेड PrimeOS देखने को मिल रहा है।

Primebook 3 Max की कीमत

Primebook 3 Max की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹35,990 है। Amazon या Flipkart सेल के दौरान लैपटॉप पर करीब ₹2,000-₹2,500 की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जिसके बाद इसकी कीमत ₹33,490 से ₹33,990 तक हो सकती है।

Primebook 3 Max की खासियतें