भारत में लॉन्च हुआ AI फीचर्स के साथ सस्ता और टिकाऊ लैपटॉप, जानें कीमत और दमदार फीचर्स
क्या आप भी सोच रहे हैं कि कोई सस्ता और अच्छा लैपटॉप आपको मिल जाए? तो आज हम आपको एक ऐसे ही लैपटॉप के बारे में बताने वाले हैं।
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 12:29:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 12:29:08 PM (IST)
Primebook 3 Max
HighLights
- Primebook ने अपना नया Primebook 3 Max लैपटॉप मार्केट में लॉन्च कर दिया
- Primebook 3 Max की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹35,990 है
- Amazon या Flipkart सेल के दौरान लैपटॉप पर करीब ₹2,000-₹2,500 की एक्स्ट्रा छूट
टेक न्यूज, नई दिल्ली। भारतीय टेक कंपनी Primebook ने अपना नया Primebook 3 Max लैपटॉप मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसमें नए हार्डवेयर के साथ-साथ अपग्रेडेड PrimeOS देखने को मिल रहा है।
Primebook 3 Max की कीमत
Primebook 3 Max की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹35,990 है। Amazon या Flipkart सेल के दौरान लैपटॉप पर करीब ₹2,000-₹2,500 की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जिसके बाद इसकी कीमत ₹33,490 से ₹33,990 तक हो सकती है।
Primebook 3 Max की खासियतें
- Primebook 3 Max में 15.6 इंच की Full HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल रही है।इसका रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल और ब्राइटनेस 250 निट्स तक है।
- लैपटॉप में मैट फिनिश देखने को मिल रही है और साथ में मेटल बॉडी व स्लिम प्रोफाइल भी है।
- लैपटॉप में PrimeOS मिल रहा है। इसके साथ PrimeOffice नाम का ऑफलाइन-फर्स्ट ऑफिस सूट भी मिल रहा है, जिसमें PrimeDocs, PrimeSheets और PrimePresent शामिल हैं।
- इस लैपटॉप में PrimeAGNT ऑपरेटर AI और PrimeX Cloud PC भी मिल रहा है।