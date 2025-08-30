Realme 15T भारत में 2 सितंबर को 7000mAh टाइटन बैटरी और डुअल 50MP AI कैमरों के साथ लॉन्च होगा

Realme अपनी 15 सीरीज का विस्तार Realme 15T के लॉन्च के साथ भारत में 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे करेगा। पिछले महीने Realme 15 और 15 Pro के रिलीज़ होने के बाद, इस नए रिलीज़ को सेगमेंट में पहली बार पेशकशों के साथ एक प्रदर्शन-उन्मुख लेकिन फैशन-फ़ॉरवर्ड स्मार्टफोन के रूप में विपणन किया जा रहा है। स्लिम डिज़ाइन और बड़ी बैटरी का मेल 7000 mAh की विशाल टाइटन बैटरी के साथ भी, Realme 15T 7.79 मिमी मोटाई और केवल 181 ग्राम वजन के साथ स्लिम रहने में कामयाब होता है।

फोन में ट्रिपल IP रेटिंग (IP66, IP68, और IP69) भी हैं, जो इसे डस्टप्रूफ, स्पिलप्रूफ और वाटरप्रूफ बनाती हैं, साथ ही यह अत्यधिक बाहरी वातावरण को संभालने में भी सक्षम है। फोन का टेक्सचर्ड मैट 4R डिज़ाइन, जिसे नैनोस्केल माइक्रोक्रिस्टलाइन लिथोग्राफी के साथ बनाया गया है, इसे एक एंटी-स्लिप, फिंगरप्रिंट-प्रतिरोधी फिनिश के साथ एक परिष्कृत रूप प्रदान करता है।

इसका ऑर्गेनिक टेक्सचर फ्लोइंग सिल्वर मॉडल में केंद्र स्तर पर है, और निर्माण स्थायित्व के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु लेंस मॉड्यूल और ब्लेड के आकार के स्टीरियो फ्रेम द्वारा समर्थित है। सामने की तरफ, 6.57 इंच का AMOLED डिस्प्ले 93% स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात, 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस, 10-बिट कलर डेप्थ और 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग प्रदान करता है—जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे चमकदार और सबसे आंखों के अनुकूल डिस्प्ले बनाता है। 7000mAh टाइटन बैटरी कूलिंग तकनीक के साथ 7000mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यूजर्स जरूरत पड़ने पर अन्य डिवाइस को पावर दे सकते हैं। गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान प्रदर्शन को स्थिर रखने के लिए, Realme ने 6050 mm² एयरफ्लो VC कूलिंग सिस्टम जोड़ा है।