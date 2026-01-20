Realme P4 Power 5G स्मार्टफोन 10 जनवरी को भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी दमदार 10,001mAh बैटरी

टेक्नोलॉजी डेस्क। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने अपने नए 5G स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G की भारत में लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह फोन खासतौर पर पावर यूजर्स और गेमिंग प्रेमियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस डिवाइस में 10,001mAh की बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर मिलेगा। कीमत को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं और माना जा रहा है कि यह फोन प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में दस्तक देगा। लॉन्च से पहले ही इसके फीचर्स ने यूजर्स की उत्सुकता बढ़ा दी है।

Realme P4 Power 5G की लॉन्च डेट

Realme ने घोषणा की है कि P4 Power 5G को भारत में 29 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह फोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

संभावित कीमत

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme P4 Power 5G की कीमत भारत में करीब 35,000 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत की पुष्टि नहीं की है।

डिस्प्ले और डिजाइन

फोन में 6.78-इंच का HyperGlow 4D Curve+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। यह डिस्प्ले गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए स्मूथ और ब्राइट विजुअल अनुभव देगा।

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर

Realme P4 Power 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर मिलने की संभावना है। इसके साथ एक डेडिकेटेड HyperVision+ AI चिप भी दी जाएगी, जो परफॉर्मेंस, इमेज प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाएगी।

बैटरी और चार्जिंग

फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001mAh की बैटरी है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन का वजन लगभग 219 ग्राम बताया जा रहा है।

कैमरा स्पेसिफिकेशन

डिवाइस में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और एक ऑक्सिलरी सेंसर शामिल होगा। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा।